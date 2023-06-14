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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الناس بتشوف الشغل على أرض الواقع .. السيسي: مبقلقش من السوشيال ميديا

السيسي
السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن ما يتم إنجازه يستهدف فترات زمنية مستقبلية طويلة تصل إلى 30 عاما، مضيفا أن علينا الاطمئنان على المستقبل بمشروعات تمت على الأرض.

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السيسي: مشروعاتنا تستهدف مصر خلال 30 عامًا مقبلا

وأضاف عبد الفتاح السيسي، في كلمة له أثناء جولة تفقدية في قرية الابعادية في محافظة البحيرة، أن الدولة تسعى لتحقيق أقصى استفادة من كافة الموارد، متابعا أن مشروعات محطات المياه تستهدف فتح آفاق جديدة للتنمية الزراعية.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: “اللي هيحاسب على الكلام ده وشايفه واحد بس ربنا ، ومش بقلق خالص من اللي بيتقال في السوشيال ميديا والناس بتشوف شغلنا على أرض الواقع”.

السيسي: نسيطر على الأمور جيدا

وأكمل الرئيس السيسي: “ نحن نسيطر على الأمور جيدا وسنخرج من الأزمة الحالية بفضل تكاتف الشعب”، مضيفا أن الزيادة السكانية أثرت بشكل كبير على عملية التنمية.
 

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