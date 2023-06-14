السيسي: ما نفعله من تخطيط استراتيجي يستهدف مصر لـ 30 عامًا مقبلة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه بأهالي قرية الأبعادية، أثناء زيارته للقرية لافتتاح عدد من المشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة: “قوائم الانتظار حتى الآن على مستوى الدولة المصرية أصبحت تقدر بـ2 مليون.. والرقم اللي تم إنفاقه حتي الآن فى تلك القوائم داخل فى الـ20 مليار.. 16 مليار الدولة وفرتهم وعدة مليار من جهات كثيرة مثل الأزهر والبنوك ومؤسسات المجتمع المدني”.

وأضاف الرئيس السيسي: “الأزمة اللي عندنا على قد دولة بـ105 ملايين مواطن.. فى أي موضوع تتكلم فيه هتجد تلك الأزمة.. ويا ترى بفضل الله حجم عبورنا لتلك الأزمات معقول ولا مش معقول.. وحاسين بكرم ربنا لينا ولا لا؟.. واحنا لا نتوقف عند الـ2 مليون فى عدد قوائم الانتظار”.

السيسي: لدينا خطط استراتيجية بعيدة المدى

وتابع الرئيس السيسي: “احنا كدولة كنا حريصين إن العمل اللي نعمله للدولة المصرية لا يكون مرتبطًا بفترة زمنية مؤقتة.. كان كل شغلنا هو تخطيط استراتيجي يستهدف الدولة المصرية و20 أو 30 عامًا قادمين”.