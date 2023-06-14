محافظ الشرقية يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة التعاون للبترول

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ناصر شومان رئيس مجلس إدارة شركة التعاون للبترول والوفد المرافق وذلك لبحث وتعزيز سبل التعاون بين المحافظة والشركة في اقامة منافذ تسويقية جديدة تشمل اقامة محطات تموين وخدمة وقود وغاز متكاملة لخدمة أبناء المحافظة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة التعاون للبترول أن زيارته اليوم لمحافظة الشرقية تأتي لبحث ومناقشة الموضوعات المتعلقة بنشاط الشركة بالمحافظة والعمل على تذليل كافة المعوقات امام المحطات التموينية التابعة للشركة والبالغ عددها 90 محطة وكذلك بحث إمكانية توفير قطع اراضي مميزة بالمحافظة لإقامة محطات عليها بجانب انشاء منافذ تسويق جديدة لمنتجات الشركة من الزيوت والكيماويات والمنظفات ومنتجات العناية بالمنزل بأسعار مخفضة عن السوق.

كما تطرق الإجتماع الي مناقشة سبل تذليل العقبات الخاصة بالتراخيص الميدانية لإقامة مشروعات التوسع والتطوير الخاصة بمنافذ الشركة لمنتجاتها المختلفة طبقا للقانون وللصالح العام.

رحب محافظ الشرقية بزيارة وفد شركة التعاون للبترول ، مؤكداً على أهمية التعاون مع الشركة والتي تعد إحدى شركات قطاع البترول الرائدة في مجالات تصنيع وخلط وتعبئة وتسويق الزيوت المعدنية والشحومات والمنتجات الكيميائية والبترول وإقامة محطات جديدة تابعة لها لتحقيق أهداف المحافظة في إقامة محطات تموين وخدمات سيارات متكاملة لخدمة المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة.