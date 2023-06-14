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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الري يؤكد تعزيز التعاون مع تشاد في مجال الموارد المائية

صدى البلد

 التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري،على هامش إجتماعات الجمعية العمومية للأمكاو مع عليو ابراهيم وزير المياه الحضرية والريفية التشادى .

وأشار الدكتور سويلم خلال اللقاء إلى أن الدولة المصرية حريصة على تعزيز التعاون مع دولة تشاد فى كافة المجالات وخاصة فى مجال الموارد المائية .

وأكد حرص وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية على تحقيق أكبر مكاسب للقارة الافريقية خلال رئاستها الحالية للامكاو ، مشيرا لمبادرة AWARe التى تهدف لرفع قدرات الدول الافريقية فى التعامل مع التغيرات المناخية من خلال أنشطة التدريب ورفع القدرات للمتخصصين من الأشقاء الأفارقة .

وأشاد الوزير التشادى بالعلاقات المتميزة التى تربط مصر وتشاد ، والدور الذى تقوم به العديد من شركات القطاع الخاص المصرية فى خدمة المشروعات التنموية بدولة تشاد.

 كما أشاد بمجهودات مصر المتميزة خلال مؤتمر المناخ الماضى وما تبذله حاليا من مجهودات كرئيس لمجلس وزراء المياه الأفارقة .

وأشار الوزير التشادى لما تتعرض له بحيرة تشاد من تأثيرات سلبية عديدة ناتجة عن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية الامر الذي يستلزم تعزيز التعاون بين دول العالم للتعامل مع هذا التحدى .

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IMG-20230614-WA0119
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