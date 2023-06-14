السيسي: لازم نشتغل لتقليل فجوة الدولار ونواجه اللي إحنا فيه بتخفيض فاتورة الاستيراد

قال الرئيس السيسي، إن هناك قائمة بها 140 أو 150 منتجا يتم استيرادهم بمقابل 30 مليار دولار من الممكن أن يتم صناعتهم بالداخل وتوفير هذه الأموال التي يتم دفعهم بالفعل في هذا الوقت، معقبا "أمته هندخل الصناعات دي في مصر كل ما هنوفر هذه الأموال .. هندخلهم في سنة ولا اتنين ولا خمسة .. كل ما هندخلهم أسرع كل ما الناتج المحلي هيزيد ومستوى البطالة هيقل".

وأوضح “السيسي” خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، أن مستوى البطالة انخفض من 14% ووصل الآن لـ 7.4% فقط، لافتاً إلى أن هناك منتجات بسيطة ليس بها تكنولوجيا حرجة نستطيع إقامتها بسهولة وهذا سوف يقضي علي البطالة بشكل كبير.

وأشار إلى أن الدولة المصرية ليس ملكاً للحكومة أو لأحد بل هذه الدولة ملكا للجميع ولابد أن تنجح بالجميع، وهذا ليس كلام معنوي لطيف ولكن هذه الحقيقة، منوهاً إلى أن الدولة لن تستطيع التقدم إلى الأمام إلا بتحطيم فجوة الدولار.