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رئيس التحرير
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برلمان

زراعة الشيوخ : إعلان الرئيس التصديق على مخرجات الحوار الوطني يؤكد أهمية التوصيات

المهندس عبد السلام
المهندس عبد السلام الجبلى رئيس زراعة الشيوخ

أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي،  اليوم خلال المؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية، تصديقه علي مخرجات الحوار الوطني في محاوره المختلفة دون شرط وفقا لصلاحياته الدستورية والقانونية، مشيرا إلي أن ذلك يعد تأكيد جديد من القيادة السياسية علي جدية الحوار الوطني والاهتمام بمخرجاته من توصيات لمواجهة التحديات الحالية.

وقال الجبلي،  إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، عدد من مشروعات "حياة كريمة"، اليوم بقرية الأبعادية بالبحيرة، يؤكد قوة إرادة وعزيمة الدولة في تحسين شكل الخدمات في الريف المصرى عبر مشروعات حياة كريمة، رغم التحديات التى تواجه الدولة حاليا.

وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، في تصريحات له اليوم، أهمية حديث الرئيس السيسي مع المواطنين بقرية الأبعادية وحرصه علي طمأنتهم بتأكيده قدرة الدولة على مواجهة التحديات وتذليل جميع العقبات التى تعترض جميع الخدمات للمواطنين.
 

وأشار الجبلي، إلي أهمية ما ذكره الرئيس بشأن جهود الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي والتوسع في الإنتاج الزراعي وتوفير المحاصيل الاستراتيجية، وما تم من خطوات في سبيل تحقيق ذلك مثل الإعلان عن أسعار استرشادية لتشجيع المواطنين علي توريد القمح والأرز، لتتمكن الدولة من توفير رغيف الخبز والسلع التموينية للمواطن، مشيرا إلي أن تلك الخطوات من شأنها تشجيع المزارعين علي التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

كما أشاد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، باستعراض الرئيس السيسي جهود الدولة في إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعى، لإعادة استخدام تلك المياه في زراعة مساحات جديدة مثل محطة المحسنة وكذلك محطة الحمام التى تستهدف توفير نحو ٧.٥  مليون متر مكعب يوميا، مشيرا إلي أن مثل تلك المشروعات تعد إنجازا كبيرا سيكون له أثر عائد في تحقيق التنمية الزراعية والاقتصادية خلال الفترة المقبلة.


كما ثمن المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، تفقد الرئيس السيسى دار مسنين الأبعادية ومجمع الخدمات التكنولوجية والوحدة الصحية ضمن مشروعات "حياة كريمة" بقرية الأبعادية بالبحيرة، وحرصه علي التحاور مع المواطنين خلال جولته بالقرية.


وأشاد الجبلى،  بما تم استعراضه خلال الزيارة من حجم المشروعات القومية التى تم تنفيذها مثل مشروع الصوامع للحفاظ القمح وتقليل قيمة الفاقد منه، بالإضافة إلي مشروعات الرى والثروة الحيوانية.


وتفقد الرئيس السيسي اليوم، خلال الزيارة عدد من مشروعات "حياة كريمة" بقرية الأبعادية بالبحيرة،
وتوقف الرئيس السيسى خلال جولته وأدار حواراً مع حشد من المواطنين بقرية الأبعادية بالبحيرة.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه بصدد التصديق على جميع مخرجات الحوار الوطني.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية: "المخرجات اللى هتوصلولها سواء السياسي او الاقتصادي او المجتمعي ..اللى داخل صلاحياتي طبقا للدستور والقانون هصدق عليها .. طيب اللى مش داخل صلاحياتي؟.. على البرلمان تروح ..البرلمان يتحرك فيها .. لكن كل ما يدخل في صلاحيات الرئيس والدولة كحكومة ان احنا نتحرك فيها .. قرارات همضى عليها دون قيد أو شرط .. طالما انها داخل صلاحيات المسؤولية دستوريا وقانونيا .. ثم اللى خارج ده هتحال للبرلمان يتحرك فيها بالشكل المناسب كممثلين للشعب المصري".

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