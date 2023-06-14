المستشار محمود فوزي: الحوار الوطني أنتج حراكا سياسيا واجتماعيا بفضل الرئيس السيسي

قال المستشار محمود فوزى، رئيس الإدارة الفنية للحوار الوطني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، كان متفهما وكريما فى ردوده على مخرجات الحوار الوطنى.

وأضاف فوزى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر قناة "النهار"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى دعا للحوار الوطنى ولم يكن مضطرا لذلك ، معقبا:" الدعوة جاءت صادقة وجادة وبمثابة صفحة جديدة".

المشككون فى الحوار الوطني

وأوضح محمود فوزى، أن الرد على المشككين فى الحوار الوطني كان “الضامن للحوار”، وهو الذى دعا للحوار الرئيس السيسى.

وأكد المستشار محمود فوزى، أن الرئيس السيسى لم يترك فرصة لدعم الحوار إلا واستغلها، ويرسل عبرها رسائل سياسية، مشيرا إلى أن الحوار انتج حراكا سياسيا واجتماعيا بفضل الرئيس.