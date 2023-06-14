عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المستشار محمود فوزي: الحوار الوطني أنتج حراكا سياسيا واجتماعيا بفضل الرئيس السيسي

المستشار محمود فوزى
المستشار محمود فوزى

قال المستشار محمود فوزى، رئيس الإدارة الفنية للحوار الوطني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، كان متفهما وكريما فى ردوده على مخرجات الحوار الوطنى.

وأضاف فوزى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر قناة "النهار"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى دعا للحوار الوطنى ولم يكن مضطرا لذلك ، معقبا:" الدعوة جاءت صادقة وجادة وبمثابة صفحة جديدة".

المشككون فى الحوار الوطني

وأوضح محمود فوزى، أن الرد على المشككين فى الحوار الوطني كان “الضامن للحوار”، وهو الذى دعا للحوار الرئيس السيسى.

وأكد المستشار محمود فوزى، أن الرئيس السيسى لم يترك فرصة لدعم الحوار إلا واستغلها، ويرسل عبرها رسائل سياسية، مشيرا إلى أن الحوار انتج حراكا سياسيا واجتماعيا بفضل الرئيس. 

الحوار الوطني الرئيس السيسي المستشار محمود فوزى دعم الحوار الوطني مخرجـات الحـوار الـوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحية الأهلي.. الكاف يزف خبرا سعيدا للوداد المغربي بعد ضياع لقب إفريقيا

فيتوريا يعلن تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة غينيا

سيدة الفستان الأزرق: جوزي هددني بالطلاق علشان رقصت ومكنتش أعرف إني بتصور

قرار عاجل من المحكمة بشأن مرتضى منصور في اتهامه بسب رئيس نادي الأهلي

غدر الصحاب| طبيب الساحل راح ضحية صديقه الدكتور.. دفنه في عيادته حتى تعفن وانبعثت رائحته

أسماء غير متوقعة.. الراحلون عن الزمالك فى الموسم الجديد

بعد إعدامه.. مقابر الصدقة تنتظر جثمان محمد عادل.. وأمه تفقد الوعي |صور

والد نيرة أشرف يعلن تبرعه بـ 10 ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر

ترشيحاتنا

متفرّطوش فيهم | تامر أمين يوجه رسالة لـ الخطيب ومجلس إدارة الأهلى

خطر يهدد الدولة.. وأزمتا الدولار والأسعار..مشاهد من كلمة الرئيس السيسي بـ الأبعادية

خصم 39% على جوال سامسونج Galaxy S22 5G في السعودية

صافرات الإنذار تدوي في أنحاء أوكرانيا والسلطات تطالب المدنيين بالبقاء في الملاجئ

لن يدفن.. ما مصير جثمان برلسكوني بعد تشييعه؟

والد نيرة أشرف يكشف لحظة علمه بتنفيذ حكم الإعدام في محمد عادل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكة وبثور.. مرض جلدي شائع ينتقل بسبب العلاقة الزوجية

السعودية تفتح ذراعيها للاعبي الأهلي.. محمد عبدالمنعم وكهربا والشحات مطلوبون بأرقام خيالية

بعد إصابة هلا رشدي به| كيف تحمى نفسك من نتوءات الأحبال الصوتية

طريقة عمل سينابون في المنزل

فيديو

خاطر بحياته .. سائق يقود شاحنة مشتعلة تحمل 20 طن بنزين في قنا/ فيديو جراف

رد فعل عائلة نيرة أشرف بعد إعدام محمد عادل وحقيقة صورة البدلة الحمراء

درجات الحرارة تصل لـ 46 بهذه المحافظة.. تحذير من حالة الطقس

رمت نفسها في البحر.. الأهالي يكشفون تفاصيل مؤلمة في حادث طالبة المنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ