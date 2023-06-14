عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

الحوار الوطني.. 40% نسبة مشاركة المرأة بالجلسات واستبعاد من لم يحترم الدستور|تقرير

المستشار فوزي والأستاذ
المستشار فوزي والأستاذ ضياء

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، المنعقد في محافظة الإسكندرية، بمشاركة وحضور عدد كبير من الشباب؛ يمثلون كافة شرائح وقطاعات الشباب المصري من شباب الجامعات والرياضيين والمثقفين والإعلاميين وشباب الأحزاب وعدد من أعضاء مجلس النواب.

المؤتمر الوطني للشباب

وتحدث الرئيس السيسي عن الحوار الوطني، مؤكدًا أنه حالة يجب أن تستمر، وأن أية توصيات داخل الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور والقانون سيتم التصديق عليها فورًا دون شرط.

وقال الرئيس السيسي، إن ما هو خارج صلاحياته من توصيات سيتم طرحها على البرلمان كممثل عن الشعب المصري، متمنيًا أن يتم عرض لقطات التوافق والخلاف، قائلًا: "احنا عاملين الحوار علشان محدش عارف مصلحة الوطن بمفرده".

فيما أكد المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني المصري، أن ترتيب أولويات العمل الوطني صورة لا تفارق جلسات الحوار مضيفا خلال كلمة له في المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية، والذي عقد اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من كبار رجال الدولة أن الحوار الوطني جاء في توقيته وفي ترتيب أولوياته السليم.

وأوضح رئيس الأمانة الفنية للحوار، أن تجربة الحوار الوطني كشفت أن ما يجمعنا أكبر وأكثر بكثير مما نحن مختلفون فيه، مشيرًا إلى أن الحوار كشف عن كثير من العوامل المشتركة التى تجمع المصريين، ويمثل فرصة لسماع البعض.

40% نسبة مشاركة المرأة

لفت فوزي إلى أن الجلسة الأولى للحوار الوطني انطلقت في 3 مايو وكانت شديدة التنوع في الحضور والأفكار، وبدأت الجلسات العلنية في 14 مايو، وجرى اختيار 44 مقررا ومقررا مساعدا، وتقسيم الحوار إلى 3 محاور "اقتصادي، وسياسي، ومجتمعي" من خلال 19 لجنة لمناقشة 113 قضية تمثل الشواغل والتحديات للمجتمع المصري، وليس لدى مجلس الأمناء أو لوائح المجلس ما يمنع من إضافة قضايا جديدة تكون مستجدة.

وأكد رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني المستشار محمود فوزي: "لولا التفاهم ومحاولة الجميع خلق المساحات المشتركة في الحوار الوطني ما كان له أن ينجح.
31 جلسة و2600 مشارك حتى الآن في جلسات الحوار الوطني.

قال المستشار محمود فوزي، إنه على مستوى الجلسات العلنية عقدنا 31 جلسة بإجمالي مناقشة 50 موضوعًا حضرها 2600 مشارك ممثل منهم 65 حزبا، وشرفنا بالحضور 16 سفيرًا وممثلا لمنظمة أجنبية بحضور 66 وسيلة إعلامية".

أكد المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني أن 40% من المشاركين في الحوار الوطني كانوا من المرأة، و20% من الفئة العمرية (أكبر من 60 سنة) و18% من الفئة العمرية (من 26 – 35 سنة)، وشارك في الحوار الوطني كل محافظات الجمهورية، وكان أكبر طلب مشاركة في لجنة التعليم ثم لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ثم لجنة الأحزاب السياسية، ثم لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ثم لجنة الأسرة والتماسك الاجتماعي".

قضايا محل توافق كبير

وأشار المستشار فوزي إلى أن هناك قضايا كانت محل توافق في الحوار الوطني، وعلى المستوى السياسي يجب أن ندرك أن الحوار الوطني نمى القدرة على إدارة الاختلاف وأحدث حراكا إيجابيا على مستوى الحياة السياسية واستفاد الكثيرون من تفعيل لجنة العفو وخرج الكثير من المحبوسين.

كما كشف الحوار عن تقديم كوادر سياسية جديدة وأفكار ورؤى جديدة، وهناك كتلة كاملة تكونت أثناء الحوار وسميت كتلة الحوار، ومن أهم نتائج الحوار الوطني أن أصبح لدينا وعي أكبر وتفصيل وفهم أعمق لمشكلات الدولة المصرية.

ونوه إلى أن هناك شائعات طالت الحوار الوطني في الفترة الأخيرة، مثل أن جلسات الحوار هي ستار لتغطية مشاركة الإخوان، مشددا: "الحوار الوطني استبعد كل من تلوثت يده بالدماء ومن لم يحترم الدستور المصري وكل من تسبب في الألم للشعب المصري".

ونفى المستشار محمود فوزى انسحاب أي أحزاب سياسية من الحوار الوطني، مؤكدًا: "نحن نعاني من تنظيم الحضور بسبب كثرة الطلب، ومش عايزين نزعل حد، وكل الناس عايزه تيجي تشارك في الحوار".

الرئيس السيسي 
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
المستشار محمود فوزي 
المستشار محمود فوزي 
المستشار محمود فوزي 
الحوار الوطني 
الحوار الوطني 
الحوار الوطني 
الحوار الوطني 
الحوار الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظة الاسكندرية المؤتمر الوطني للشباب المستشار محمود فوزى الأمانة الفنية للحوار الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحية الأهلي.. الكاف يزف خبرا سعيدا للوداد المغربي بعد ضياع لقب إفريقيا

قرار عاجل من المحكمة بشأن مرتضى منصور في اتهامه بسب رئيس نادي الأهلي

سيدة الفستان الأزرق: جوزي هددني بالطلاق علشان رقصت ومكنتش أعرف إني بتصور

بعد إعدامه.. مقابر الصدقة تنتظر جثمان محمد عادل.. وأمه تفقد الوعي |صور

والد نيرة أشرف يعلن تبرعه بـ 10 ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر

إجراءات مهمة .. الرئيس السيسي يحسم الجدل بشأن التعويم

رحيل أفشة وحمدي فتحي إلى قطر .. تفاصيل

جريمة طبيب الساحل.. زميله قتله ودفنه داخل عيادته في القاهرة

موضوعات متعلقة

برلمانية: إعلان الرئيس السيسي تنفيذ مخرجات الحوار الوطني تؤكد الجدية

باسل عادل : الحوار الوطني حالة مبشرة وانفتاح للمجال السياسي .. فيديو

الرئيس السيسي يعد بالاستجابة لموضوعات مهمة اقترب التوافق عليها في الحوار الوطني..تفاصيل

الرئيس السيسي لـ مدير جلسة مؤتمر الشباب: إدي المستشار محمود فوزي فرصة

المستشار محمود فوزي: الحوار الوطني يهدف إلى ترتيب أولويات العمل في المستقبل

ترشيحاتنا

الحوار الوطني.. 40% نسبة مشاركة المرأة بالجلسات واستبعاد من لم يحترم الدستور|تقرير

ماكرون : أضغط على مبابي للبقاء في باريس سان جيرمان

لوكاشينكو: مصير زيلينسكي سيشبه زعيم الاتحاد السوفيتي السابق جورباتشوف

أشرف الفيل : المال الحرام يتحوّل لحلال بعد موت صاحبه بالإرث ..فيديو

مخاوف من حرب عالمية.. ضغوط كبيرة على بايدن لضم أوكرانيا لحلف الناتو

السيسي عن الإنفاق من الموازنة لإنشاء العاصمة الإدارية: "هو الدكتور معيط معاه حاجة"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحمايتها من التعفن.. الطريقة الصحيحة لحفظ الجبنة القريش

معلومات خطيرة عن مرض هلا رشدي .. تعرف عليها

اتفرج بالبيت.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وغينيا بتصفيات أمم أفريقيا

لهذا السبب.. افتتاح أول سينما للبشر والحيوانات الأليفة في العالم بتايلاند |شاهد

فيديو

خاطر بحياته .. سائق يقود شاحنة مشتعلة تحمل 20 طن بنزين في قنا/ فيديو جراف

رد فعل عائلة نيرة أشرف بعد إعدام محمد عادل وحقيقة صورة البدلة الحمراء

درجات الحرارة تصل لـ 46 بهذه المحافظة.. تحذير من حالة الطقس

رمت نفسها في البحر.. الأهالي يكشفون تفاصيل مؤلمة في حادث طالبة المنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ