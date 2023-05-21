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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المستشار محمود فوزي: الحوار الوطني يهدف إلى ترتيب أولويات العمل في المستقبل

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار الوطني يهدف إلى ترتيب أولويات العمل الوطني في المستقبل، مشيرًا إلى أن مجلس الأمناء صنف المقترحات المقدمة للحوار لـ113 قضية مقسمين على 19 لجنة.    

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وتابع "فوزي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن هناك توازن كامل في تشكيل اللجان الخاصة بالحوار الوطني، مشيرًا إلى أن هناك قواعد ضابطة للحوار وضعت منذ البداية مثل احترام الدستور، وعدم المقاطعة، واستخدام اللغة الراقية.

ولفت إلى أن الحوار الوطني الذي يجرى الآن مختلف عن الحوارات الوطنية التي حدثت في الفترة الماضية، فالحوار الحالي هدفه المستقبل، بينما الحوارات الماضية كانت خاصة لقضية معينة، مشيرًا إلى أن الحوار الحالي حرص على مشاركة جميع القوى السياسية، ورغم ذلك لم يحدث اعتراضات أو اختلافات حادة، وهذا بسبب التحضير الجيد للحوار خلال العام الماضي.

وأضاف أن الحوار الوطني الحالي يعكس الإرادة السياسية الصادقة والداعمة لهذا الحوار، مشيرًا إلى أن هناك تعاون كامل من الدولة لنجاح الحوار الوطني، حيث يوجد ممثلين للحكومة في اللجان المختلفة.

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