قبل عيد الأضحى.. الأوقاف توزع 20 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية

أعلنت وزارة الأوقاف عن توزيع 20 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية اعتبارًا منيوم الجمعة القادم وحتى الخميس 22/6/2023م، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف برامج الحماية الاجتماعية، وذلك على النحو التالي:

أسماء المقبولين من الأئمة والواعظات في الدورة المتكاملة (الدفعة السابعة)



1. محمد عيد محمد حسن بني سويف

2. أحمد محمود حسين شمردن أسيوط

3. محمد أحمد حمدي خفاجي المنوفية

4. أحمد السيد خميس عدس المنوفية

5. محسن محمد حسانين أحمد البطح القليوبية

6. صبري عبد الفتاح عبد النبي عبد المؤمن القليوبية

7. عبد المعز محمد محمد محمود الشرقية

8. محمود علي بيومي عبد الحافظ أسيوط

9. أحمد محمد كمال محمود عطية الإسماعيلية

10. علي إبراهيم علي عثمان الفيوم

11. أحمد سعد أحمد على سوهاج

12. محمد أبو الوفا سليمان أحمد قنا

13. عبد الرحمن السعيد محفوظ الشناوي مطروح

14. علاء سمير فؤاد عبد العال البحيرة

15. أحمد فرج عبد القادر حسن قنا

16. علاء الدين محمد رمضان القاهرة

17. عطية السيد عطية رزق القاهرة

18. محمود مصطفي رياض عبدالله بني سويف

19. رضوان عرفه إسماعيل حمودة الإسكندرية

20. محمود أحمد يوسف المالح القاهرة

21. محمد إبراهيم محمد محمد الشرقية

22. محمد حنفي عبد الوهاب حامد سوهاج

23. أحمد إبراهيم أحمد إبراهيم شمال سيناء

24. محمد صفوت عبد العال دياب القاهرة

25. محمد أحمد عبد الموجود الفيوم

26. إسلام فتحي عبد الرحمن سوهاج

27. محمد شتا يوسف سعد النجار كفر الشيخ

28. صابر عبد الرحمن محمد عبد الرحمن الشرقية

29. محمد سعد عبد المنطلب أحمد البنا الإسكندرية

30. وليد إبراهيم فرج محمد الشرقية

31. ثروت نبيه جميل قاسم كفر الشيخ

32. عبد العزيز سيد عبد العزيز الفيوم

33. سامح ممدوح رشاد محمد القاهرة

34. أحمد علي علي الطنباري البحيرة

35. محمود نصر الدين محمد الإسكندرية

36. حسين محمود حسن حزين بني سويف

37. عاشور عامر حسن أحمد بني سويف

38. صبحي عبد القادر محمد شرف البحيرة

39. السيد موسي محمد موسي عمرو بورسعيد

40. إبراهيم نبيل كمال السيد أبو زهرة البحيرة

41. أحمد سعيد سعد حسن مبارك البحيرة

42. أحمد محمد رشاد سيد أحمد كفر الشيخ

43. محمد عرفات يوسف الإسكندرية

44. محمد شريف عاشور سعد ناصف القليوبية

45. كمال شوقي كمال الحوفي البحيرة

46. شعبان حمدي عبد الله مصطفى البحيرة

47. عادل صلاح علي أحمد بورسعيد

48. محمد رفيق حسين اليماني الغربية

49. محمد سعيد عطا الله علي المنيا

50. أحمد محمد محمود أبو العلا بورسعيد

51. محمد عبد الناصر عباس أحمد أسيوط

52. محمد ماهر أحمد سيد سوهاج

53. يونس عبد الحي لطيف يونس الغربية

54. محمد مسعد السيد عبده شمال سيناء

55. أيمن عبد المعطي حامد حبيبة المنوفية

56. عباس محمد أبو العينين أبو شحاتة الإسكندرية

57. أحمد عبد الرحمن فهمي أمين القاهرة

58. محمود عبد الغفار محمد عبد الهادي المنوفية

59. محمود سعيد محمود إبراهيم شمال سيناء

60. محمد عبد العزيز سعد عبد العزيز الغربية

61. محمود حسن عبد الحق سيد أحمد بورسعيد

62. رمضان السيد إبراهيم حسن البحيرة

63. مصطفى مسعد طه أبو المعاطي الدسوقي الدقهلية

64. رمضان نور الدين أمين أحمد بني سويف

65. عبد الخالق بهجت عبد الله علي الشرقية

66. جهاد عبد الحميد السعيد إبراهيم الدقهلية

67. أحمد سعيد عبد الله عبد ربه سعيد القليوبية

68. شعبان محمد خميس مصطفى الإسكندرية

69. سليم السيد حسن متولي بورسعيد

70. عبد العزيز فهيم حامد القاهرة

71. محمود إسماعيل عويس السيد الجيزة

72. محمد شعبان عبد الفتاح شعبان الجيزة

73. عبدالغني سعيد عبدالغني عبد الحميد غنيم القليوبية

74. أيمن فتحي عبد الحميد محمد القاهرة

75. آدم عبد اللاه آدم حسن سوهاج

76. محمد حسن علي حسين الأقصر

77. محمود محمد محمد المعصراني الغربية

78. محمد عبد الكريم أحمد حسن القاهرة

79. منصور محمد منصور برسي الأقصر

80. عبد القادر محمد عبد القادر أبو شادي الغربية

81. حسام حسن محمود رسلان سوهاج

82. أحمد خليفة محمد السيد سوهاج

83. رجب خلف صابر فرج المنيا

84. هاني فرج السيد الفيوم

🔹ثانيًا / الواعظات

1 زهراء حسن محمد الجيزة

2 نيفين أحمد عبدالله أحمد القاهرة

3 أماني رفعت محمد الحسيني الدقهلية

4 أسماء شحاتة حسن عبدالعزيز المنيا

5 دعاء سيد محمد شلبي القاهرة

6 هبة محمد محمد إبراهيم النبراوي الدقهلية

7 عزة عبدالمنعم محمد أبو الهدى الدقهلية

8 رانيا إبراهيم محمد مهنا المنيا