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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث.. إعدام محمد عادل في سنوية نيرة أشرف.. حكاية الغدر بـ طبيب الساحل | وصور فاضحة تهدد قاصرًا

صدى البلد

نشر قسم الحوادث خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار والتقارير المهمة كان أبرزها تفاصيل تشييع جنازة محمد عادل قاتل نيرة اشرف وفقدان والدته للنطق بعد علمها بخبر إعدامه، وكواليس مقتل طبيب الساحل وتهديد طالب أزهري وصديقه لفتاة قاصر بصور فاضحة وغيرها من الأخبار. 

 

فقدت النطق | نقل والدة محمد عادل إلى المستشفى بعد إعدامه

 

أفادت مصادر مقربة من أسرة الشاب محمد عادل قاتل نيرة أشرف طالبة المنصورة الذى نفذ فيه حكم الإعدام اليوم أن والدته تم نقلها إلى المستشفى فاقدة النطق عقب تعرضها لوعكة صحية.

 

أهرقت دما طاهرا.. رسالة مؤثرة من المستشار بهاء المري يوم إعدام محمد عادل

 

قبل عام من الآن يوم 20 يونيو 2022 كان لجامعة المنصورة نصيبا ان تشهد احدى ابشع الجرائم عندما اقدم احد طلابها على نحر رقبة زميلته أمام بوابة توشكى قبل دخولها للامتحان.. خلال دقائق من الجريمة التي رصدتها مقاطع فيديو تصدر اسمي الجاني والمجني عليها مواقع التواصل الاجتماعي وتبين انه يدعى محمد عادل وقرر الانتقام من زميلته نيرة اشرف بعدما خيل اليه انها عشمته بالزواج ثم رفضته. 

 

القصاص في يوم الجريمة.. إعدام محمد عادل مع سنوية إزهاق روح نيرة اشرف

 

في مفارقة غريبة نفذت اليوم السلطات الأمنية بمركز الإصلاح والتأهيل بجمصة حكم الاعدام في محمد عادل قاتل نيرة اشرف بعد نحر رقبتها أمام كلية الآداب بجامعة المنصورة وذلك بعد عام كامل من ارتكابه الجريمة التي وقعت يوم 20 يونيو 2022.

 

انهيار والدة محمد عادل وأسرته لحظة دفنه بمقابر الصدقة بالمحلة.. فيديو

 

أصيبت والدة محمد عادل قاتل نيرة أشرف وشقيقتيه بحالة من الانهيار أثناء تشييع جثمانه والاستعداد لدفنه بمقابر الصدقة.

 

عايزني في الشقة.. طالب أزهري وصديقه يهددان فتاة قاصر بصور وفيديوهات عارية

 

أحال المستشار أحمد مكي محام عام أكتوبر الكلية طالبا وميكانيكي إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بتهديد فتاة بنشر صورة مخلة ومقاطع فيديو لها عـ.ارية حيث جمعتها علاقة عاطفية بالمتهم الثاني ثم انفصلت عنه بعد تهديدها ثم جمعتها علاقة عاطفية بالمتهم الأول الذى وعدها بإنهاء مشكلتها بحبيبها السابق واستمعت النيابة لأقوال المجني عليها.

 

ماذا حدث بعيادة طبيب معهد ناصر بالساحل بعد العثور على جثته متعفنة ومشوهة؟

 

انتقلت النيابة العامة لمحل جريمة عيادة الساحل بعد العثور علي جثمان طبيب معهد ناصر في حاله تعفن و مشوهة.

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