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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

القصاص في يوم الجريمة.. إعدام محمد عادل مع سنوية إزهاق روح نيرة اشرف

صدى البلد

في مفارقة غريبة نفذت اليوم السلطات الأمنية بمركز الإصلاح والتأهيل بجمصة حكم الاعدام في محمد عادل قاتل نيرة اشرف بعد نحر رقبتها أمام كلية الآداب بجامعة المنصورة وذلك بعد عام كامل من ارتكابه الجريمة التي وقعت يوم 20 يونيو 2022. 

وتم القصاص اليوم 14 يونيو من محمد عادل بإعدامه شنقا وهو ما يتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لمقتل نيرة اشرف يوم 20 يونيو. 

وشيعت منذ قليل جنازة محمد عادل من مسجد البرجي بالمحلة الكبرى ودفن جثمانه بقابر الصدقة وسط حالة انهيار شديدة من والدته واسرته. 

وكتبت هدير اشرف شقيقة نيرة أشرف المعروفة إعلاميا بفتاة المنصورة عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي: "اختي حقها رجع والحمد لله المتهم اتعدم بالقصاص".

 

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من جانبه كشف والد نيرة أشرف أن كافة الأسرة ينتابها حالة من الفرحة والسعادة والرضا عقب الإعلان عن تأييد حكم الاعدام في حق المتهم .

كما كشف والد الفتاة الضحية بقوله "تعويض 10 مليون سنتبرع به للصندوق تحيا مصر والقصاص تحقق بالقانون" مشيرا بقوله والده الفتاة وشقيقتيها بكوا واطلقوا الزغاريد فرحا بالتحقق القصاص القانوني وشكرا لكل من دعم" نيره" ودافع عن حقها .

 

وكشف والد فتاة المنصورة انه عقب تنفيذ حكم الاعدام اليوم فرح قلبه بانتصار العدالة، بتنفيذه الاعدام وحقق السعادة لكل أفراد أسرته.

 

وتابع والد الفتاة الضحية بقوله كنت اتمني  تنفيذ حكم الاعدام مباشرة ليراه كل الناس مثل ما فعل ونفذ جريمته وصورته الكاميرات ورآه كافة الناس.

واختتم والد نيرة اشرف إنه يقوم علم تنفيذ حكم الإعدام لمحمد عادل  مشيرا بقوله "كنت اتمني أراه  معلقا على حبل المشنقة أو يراه بالبدلة الحمراء على أقل تقدير ليري ما يتم له مثل ما فعل بنيرة اشرف.

 

وأكد والد نيرة أشرف ان نجلته هى بنت لكل المصريين، وليست ابنته لوحده، موجها الشكر للشرطة والقضاء والنيابة العامة على ما حققته في تلك القضية، وان القصاص تحقق بتأييد حكم الاعدام بحق محمد عادل القاتل.

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