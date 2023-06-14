المحطة الأخيرة.. جثمان محمد عادل يتحرك من المشرحة لمقابر الأسرة بالمحلة

تحركت منذ قليل سيارة الموتى التي تحمل جثمان محمد عادل قاتل نيرة أشرف بعد تنفيذ حكم الإعدام به صباح اليوم من مشرحة مستشفى المنصورة الدولي متجهة إلى مقابر الأسرة بمدينة المحلة مسقط رأسه.

وترافق السيارة قوات تأمين ضخمة لحين انهاء الجنازة وعملية الدفن.

وأعلن محمد عمارة خال المتهم "محمد عادل " قاتل زميلته نيرة أشرف طالبة المنصورة ، عن تحرك أفراد أسرته من محل إقامتهم بالمحلة إلي مستشفي المنصورة الدولي لاستلام جثمان الشاب استعدادا لدفنه بمقابر أسرته، مشيرا بقوله: "ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين ويصبرنا على فراقه " .

وكشف خال المتهم تفاصيل آخر زيارة له بالسجن جمصة العمومي، لافتا بقوله : الزيارة كانت عصر أمس الثلاثاء بحضور والدته وشقيقته ، والأسرة كانت متمسكة بالحق القانوني في الاستعمال على حكم النقض وإيقاف حكم الإعدام الصادر في حق ابنهم وضرورة عرضه علي مستشفي للتأكد من سلامه قواه العقلية .

وأفاد "عمارة" ، أن الجهات المعنية لم تتواصل مع الأسرة بإبلاغهم بإعدامه من عدمه، متسائلا بقوله "ازاي هنبقي عنده زيارة وإعدامه تاني يوم إزاي".

جدير بالذكر أن أفراد أسرة الشاب محمد عادل كانت متواجدة حاليا داخل منزلها بمدينة المحلة الكبري ولم تعلم تفاصيل إعدام ابنها تزامنا مع تعرض والدته لوعكات صحية متواصلة.

ونفذ صباح اليوم حكم الإعدام في محمد عادل قاتل نيرة أشرف طالبة كلية الآداب بجامعة المنصورة داخل مركز الإصلاح والتأهيل بجمصة.