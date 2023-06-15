اليوم .. طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة التفسير الشعبة الأدبية

يؤدي طلاب الثانوية الأزهرية، اليوم الخميس، امتحان مادة التفسير للشعبة الأدبية ضمن امتحانات الدور الأول من نهاية العام الدراسي 2022/2023.

امتحانات الثانوية الأزهرية

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية.

أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

وبتكليف من الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تفقد أمس الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٦/١٤ الدكتور أحمد خليفة شرقاوي. رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم حيث قام بمتابعة أعمال الشهادة الثانوية المتابعة شملت اللجان التالية : لجنه فتيات بني مزار: وتضم تسع معاهد فتيات وبنين، معاهد الفتيات وهي: معهد فتيات بني مزار (القسم العلمي)، و معهد فتيات بني مزار ( القسم الأدبي)، ومعهد فتيات سيف النصر، و معهد فتيات أولاد حمدان، و معهد فتيات أبو جرج، ومعهد فتيات الجرنوس.

وأما معاهد البنين فهي: معهد بنين أبو العباس، ومعهد بنين أولاد حمدان، ومعهد بنين الجرنوس، والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات المتبعة في أعمال الامتحانات. رافقه أثناء المتابعة الدكتور أحمد عاطف مدير إدارة قانونية بقطاع المعاهد الأزهرية.

هذه التعليمات تتم تنفيذا لتعليمات فضيلة أ.د محمد الضويني. وكيل الأزهر الشريف، وتتم برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د احمد الطيب. شيخ الأزهر.

المرحلة الثانية لمشروع TEA للعام الدراسي القادم

برعاية كريمة من صاحب الفضيله الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف، وتوجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف ومتابعة دقيقة من الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، واستمرارًا للتعاون القائم بين الأزهر الشريف والمجلس الثقافي البريطاني، رحب بأعضاء وفد المجلس الثقافي البريطاني وقد وجه رئيس القطاع بعقد اجتماع تحضيري برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم مع وفد من المجلس الثقافي البريطاني بشأن وضع الخطوط العريضة والترتيبات اللازمة لتنفيذ المرحلة الثانية لمشروع TEA للعام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤م، وحضر الاجتماع من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية عصام القاضي، مدير عام جودة التعليم، د/ إسماعيل الشربيني، مدير عام الشؤون الفنية التعليمية ومدير المشروع، وإيناس فؤاد، موجه عام اللغة الإنجليزية، وقد حضر ممثلًا عن المجلس الثقافي البريطاني هالة أحمد مديرة برامج اللغة الإنجليزية بالمجلس وسها سيد مديره مشروع الأزهر بالمجلس الثقافي البريطاني ونهى سيد، مديرة مشروع وزارة التربية والتعليم بالمجلس الثقافي البريطاني، وتناول الاجتماع ما يلي:

أولًا: وضع المحاور الرئيسة للمادة العلمية لكل من المُدرب والمُتدرب، بالإضافة إلى المعايير المعتبرة في هذا الشأن مع الاستفادة من الخبرات العلمية للؤسسات الدولية الأخرى ذات الصلة.

ثانيًا: الاتفاق المبدئي على تحديد مواعيد تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع سالف الذكر لتدريب المدربين، والمُدربين.

ثالثًا: وضع الجدول الزمني للازم لنقل الخبرات بالمناطق الأزهرية والإدارات التعليمية المُختلفة.

رابعًا: وضع آليات التقييم والتقويم لكل من المدربين والمتدربين.

خامسًا: تحديد طبيعة المزايا التشجيعية اللازمة لرفع الكفاءة المعنوية للمتميزين من المدربين والمتدربين.

هذا، وقد تم الاتفاق على تدريب عدد (٢٥٠) مدربًا على أن يتم نقل الخبرات لعدد (٧٠٠٠) مُعلم؛ بحيث يتم تغطية ٩٧ في المائة من معلمي ومعلمات اللغة الإنجليزية بالأزهر الشريف هذا العام.

ومن ناحيته أكد أ.د أحمد الشرقاوي على أن عدد المُدربين الذين تم تديبهم العام الماضي (١٩٠) مدربًا؛ وهم بدورهم قاموا بتدريب عدد (٤٩٩٣) معلمًا.