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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنشاء "ديوان عام" دمياط الجديد ليصبح المبنى الأخضر الذكي..وتطوير المنطقة المحيطة بالكامل

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

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تابعت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، آخر التطورات بمشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة وتطوير المنطقة المحيطة و انشاء النصب التذكارى، وذلك خلال الاجتماع المُنعقد اليوم برئاستها و بحضور ممثلى الجهتين المُنفذة والاستشارية .

حيث شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى للأعمال الإنشائية التى تم تنفيذها حتى الآن ،وكذلك  موقف إنشاء النصب التذكارى للشهداء و إحلال وتطوير سور كورنيش النيل و كذا تطوير المنطقة المحيطة بالكامل ، هذا إلى جانب عرض موقف توصيل المرافق للمبنى و فرش وتجهيز أقسامه.

كما بحثت خطة تجهيز مبنى المحافظة ببنية تحتية تتناسب مع مواصفات الأنظمة الحديثة و منظومة التحول الرقمى وأيضًا التوسع فى الزراعات بالموقع المحيط والأسطح ليصبح مبنى أخضر وذكى .

وفى سياق متصل، ،ناقشت " المحافظ "  المراحل القادمة لخطة التنفيذ والتى ستتم وفقًا لخطوات محددة ومتوازية بالمبنى والمنطقة المحيطة ، وأكدت " محافظ دمياط " على الإسراع بمعدلات التنفيذ والالتزام بالجدول الزمنى الخاص بالمشروع والانتهاء من أعمال تطوير الكورنيش و الرصف بالاسفلت للطرق المحيطة خلال الفترة القادمة لتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة،  مؤكدة على الالتزام بمحاور المخطط المتكامل الذي تم اعداده بما يتناسب مع المعايير الخاصة بالمنشآت الحكومية وكذلك الارتقاء بالشكل الحضارى للمنطقة بالكامل  ..

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