بسبب عادة غير متوقعة .. طبيب يثير الجدل لإخراج 10 صراصير من أذن مريض

إذا كنت من محبي تناول الطعام في الفراش، فبعد قراءة تلك القصة ستغير تلك العادة فقد كشف طبيب من سنغافورة عن الدافع وراء التحذيرات من مخاطر تناول الطعام في الفراش.

وروى طبيب يدعى سام عبر مقطع فيديو على تطبيق "التيك توك" قصة رجل صيني يبلغ من العمر حوالي 24 عامًا من بلدة جوانجدونج بالصين، وقد كان تلك الرجل معتادًا على ترك بعض العبوات من الطعام متناثرة حول فراشه.

وقد استيقظ ذات ليلة بسبب شعوره بألم حاد في أذنيه، وبعد قيام عائلته بالنظر داخل أذنيه قد انزعجوا مما قد رأوه، فقد وجدوا صرصورًا يعيش في أذنيه وقد كان الصرصور يثير انزعاج الرجل لأنه كان يزحف في الداخل، وقد كانت المفاجأة حين عثر الطبيب على 10 صراصير صغار فقد استخدمت تلك الصراصير أذن هذا الرجل وذلك كقاعدة للقيام بالجري في منتصف الليل للحصول على الطعام الذي كان دائما قريباً من فراشه .