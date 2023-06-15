حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 15-6-2023

قدمت الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، 15 يونيو 2023، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس.



حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم حالة من الاستقرار فى الأحوال الجوية؛ حيث يسود طقس متدل الحرارة على كافة الأنحاء بالصباح الباكر، وحار على القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء نهارا، ومعتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس:

العظمى الصغرى

القاهرة 33 - 21

الإسكندرية 29 - 21

الإسماعيلية 34 - 21

الغردقة 36 -27

أسوان 40 - 28

سوهاج 37 - 24

المنيا 35 - 23