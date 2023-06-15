الخارجية الروسية: 20 دولة أبدت رغبتها في الانضمام للبريكس

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم الخميس، إن ما يقرب من 20 دولة ترغب في الانضمام إلى تحالف بريكس، ومازال عدد الدول الراغبة في الانضمام يزداد، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأوضح ريابكوف: "تستمر قائمة المرشحين للانضمام إلى تحالف بريكس في الازدياد، ويقترب عدد الدول المهتمة بالانضمام من 20 دولة"، لافتا إلى أن هذا يعكس الدور المتزايد والملحوظ بالفعل لـ بريكس على الساحة الدولية كاتحاد لدول ذات مواقف مماثلة.

وفي وقت سابق، أعلن السفير الروسي في القاهرة جيورجي بوريسينكو، أن مصر قدمت طلبا رسميا للانضمام إلى مجموعة بريكس الاقتصادية.

وقال السفير الروسي في مقابلة مع وسائل إعلام روسية: "لقد تقدمت مصر بطلب للانضمام إلى مجموعة بريكس، لأن إحدى المبادرات التي تشارك فيها بريكس حاليا هي تحويل التجارة إلى عملات بديلة قدر الإمكان، سواء كانت وطنية أو إنشاء نوع من العملات المشتركة. ومصر مهتمة جدا بهذا الأمر".