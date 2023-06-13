الرئيس الإيراني يعلن استعداد طهران للانضمام إلى تحالف بريكس

أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، على الدور المتنامي للمنظمات الإقليمية في تشكيل عالم جديد متعدد الأقطاب، وذلك خلال اجتماع مع الشباب الفنزويلي في كاراكاس.

وقال الرئيس الإيراني، إن طهران انضمت إلى منظمة شنجهاي للتعاون من أجل أهمية هذه المننظات في العالم الجديد، لافتا إلى أن إيران مستعدة للانضمام إلى تحالف بريكس.

كما أشار الرئيس الإيراني إلى ضرورة إصلاح منظمة الأمم المتحدة، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، مشدد على أن الأمو المتحدة الآن هي منظمة للحكومات، لكنها يجب أن تصبح منظمة للشعوب.

وعلى جانب آخر، أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية، ارتفع حجم التجارة بين إيران والدول الأعضاء في بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) إلى 35 مليار دولار من مارس 2022 إلى فبراير 2023 باستثناء مبيعات النفط.

وأضافت الوكالة أن ‏الصين أكبر شريك تجاري لـ إيران، حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين 27.8 مليار دولار، كما بلغت حجم التجارة مع الهند 4.5 مليار دولار، ومع روسيا 2 مليار دولار، والبرازيل 409 مليون دولار، في حين بلغت مع جنوب أفريقيا 318 مليون دولار.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن صادرات إيران إلى دول البريكس بلغت 16.5 مليار دولار، في حين بلغت الواردات 18.5 مليار دولار.‏