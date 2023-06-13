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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤول أمريكي ينفي أي محادثات مع إيران بشأن اتفاق نووي مؤقت

محادثات النووي الايراني
محادثات النووي الايراني

قال مسؤول أمريكي، إن الولايات المتحدة وإيران لا تبحثان اتفاقًا نوويًا مؤقتًا، لكن واشنطن أبلغت طهران بالخطوات التي قد تؤدي إلى أزمة، وأيضًا تلك التي قد تخلق مناخًا أفضل بين الخصمين منذ فترة طويلة.

وأضاف المسؤول الأمريكي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: 'لا توجد محادثات بشأن اتفاق مؤقت.'

وذهب تعليقه إلى أبعد من النفي الأمريكي الأسبوع الماضي، الذي وصف تقريرًا عن اقتراب الدولتين من صفقة مؤقتة بأنه 'كاذب ومضلل' وقال إن التقارير عن مثل هذه الصفقة 'كاذبة' لكنه لم ينف إمكانية إجراء محادثات بشأن واحدة.

ولم ينف المسؤول التقارير الإعلامية عن الاتصالات الأمريكية الإيرانية الأخيرة ، بل قال إن التلميحات المتعلقة باتفاق نووي مؤقت غير دقيقة.

وقال 'لقد أوضحنا لهم الخطوات التصعيدية التي يحتاجون إليها لتجنب حدوث أزمة وما هي خطوات خفض التصعيد التي يمكن أن يتخذوها لخلق سياق أكثر إيجابية'، رافضًا تقديم تفاصيل عن ذلك، لكنه أشار إلى أن واشنطن تود أن ترى المزيد من التعاون الإيراني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

ويبحث المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون عن طرق لكبح البرنامج النووي لطهران منذ انهيار المحادثات الأمريكية الإيرانية غير المباشرة بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى الكبرى العام الماضي.

وبموجب هذا الاتفاق، الذي يهدف إلى منع إيران من تطوير سلاح نووي؛ حدت طهران من برنامجها النووي ووافقت على مزيد من عمليات التفتيش المكثفة من جانب الأمم المتحدة مقابل تخفيف عقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتخلى الرئيس دونالد ترامب عن الاتفاقية في 2018، وأعاد فرض العقوبات الأمريكية؛ مما دفع طهران إلى التحرك تدريجيا إلى ما هو أبعد من القيود النووية للاتفاق وإحياء المخاوف الأمريكية والأوروبية والإسرائيلية من أن إيران قد تسعى للحصول على قنبلة ذرية.

وتنفي إيران مثل هذا الطموح.

وبينما رفض المسؤول الأمريكي الخوض في التفاصيل ، بدا أن الرسائل الأمريكية الأخيرة لإيران تهدف إلى الحد من الأضرار.

وقالت إدارة بايدن مرارًا وتكرارًا إنها لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي وأن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة ، وهي لغة دبلوماسية لإمكانية توجيه ضربة عسكرية.

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