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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصور الأولى لمركب الهجرة غير الشرعية الغارقة قبالة سواحل اليونان

صدى البلد

نشرت مواقع عالمية الصور الأولى للقارب الغارق قبالة سواحل اليونان، اليوم الخميس، وكان محملاً بالعديد من المهاجرين غير الشرعيين مما أدى إلى مقتل 78 ضحية.

ومازالت عمليات البحث والإنقاذ جارية في المنطقة.

وأفادت وسائل إعلام يونانية، اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد ضحايا القارب الذي غرق قبالة سواحل شبه جزيرة مورا إلى 78 ضحية من المهاجرين غير الشرعيين وبينهم سوريون وأعضاء من فرق البحث والإنقاذ التي انطلقت فجر اليوم للبحث عن الناجين.

وعثرت فرق البحث عن الناجين على 78 جثة معظمهم من الرجال وأنقذت 108 أشخاص من القارب الذي انطلق من سواحل ليبيا متجهاً إلى إيطاليا.

وصرحت مصادر سورية لموقع تليفزيون سوريا بأن من بين الضحايا حاملين الجنسية السورية من جنوب سوريا وإن القارب انطلق من مدينة طبرق الليبية باتجاه إيطاليا.

وحذّرت منصة "هاتف الإنذار" التي تتلقى نداءات الاستغاثة من المهاجرين في البر والبحر، من ارتفاع حصيلة ضحايا هذا القارب الذي تلقت منه نداء استغاثة وقال لهم المهاجرين إن القارب كان يحمل أكثر من 700 مهاجر.

وتشارك في عملية الإنقاذ فرقاطة من البحرية اليونانية وطائرة ومروحية من سلاح الجو وستة قوارب كانت تبحر في المنطقة.

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