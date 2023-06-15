مستلفناش مليم|وزير النقل: 9 مليارات جنيه تكلفة إنشاء محطة تحيا مصر بالإسكندرية

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، خلال افتتاح الرئيس السيسي لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض في الإسكندرية، "محطة تحيا مصر عروس اليوم كانت عبارة عن أرض تحوي حاجز أمواج يسمى "كوع القرد" في قلب حوض ميناء الإسكندرية".

وأضاف كامل الوزير، وزير النقل: “مجناش فلوس من حد ولا شركة عالمية ..3 هيئات مصرية قوية مصرية هيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البرى والبحري وهيئة ميناء الاسكندرية وبنوا المحطة بتكلفة 9 مليار جنيه”.

وتابع وزير النقل أن تلك المحطة انتهت دون استدانة مليم واحد، لافتا إلى أن التشغيل التجريبي المستمر منذ 3 أشهر، معقبا: " دخلنا 50 مركبا أنزلت 60 ألف حاوية منها 30 % ترانزيت دخلنا 10 مليون دولار ونستهدف 5 ملايين دولار شهريا".