عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الدولة مش أكل وشرب.. رسائل قوية من الرئيس السيسي لـ المواطنين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجه الرئيس السيسي العديد من الرسائل القوية لـ المواطنين، اليوم الخميس، خلال افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، وأعمال التطوير في الميناء، إضافة إلى مراسم رفع علم مصر على السفينة وادي الملوك.

ومن المقرر أن يشهد الرئيس السيسي خلال الحفل افتتاح عدد من المشروعات عبر الفيديو كونفرانس، منها ميناء 6 أكتوبر البري  وأعمال التطوير الشامل بميناء السلوم البري حاجز أمواج ميناء دمياط ورصيف الأخشاب والغلال بالميناء.

 

أهم تصريحات الرئيس السيسي خلال افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض:


- وجهت بالقبض على صاحب عقار منشأ في حرم أحد الموانئ ولا يُخلى سبيله إلا بعد التنازل عن الأرض وإن كان يملك أوراق ملكية "عملها في غفلة من الزمان".
- صح أننا نعطي فرصة للناس للحريات أكتر.. بس الناس مش هتفضل تتكلم وتتفرج عليك.. هيسيبك ويطلع على البحر يهاجر
- الدولة مش أكل وشرب.. الدولة حاجة تانية خالص
- كل اللي بنعمله مش عشانا إحنا.. عشان ولاد مصر وأحفادهم
-  إحنا دولة بتكافح عشان مصر تحط نفسها على خريطة الدنيا
-  البنية الأساسية في أفريقيا تحتاج آلاف المليارات.. عشان الناس تبطل اقتتال وحياتها تتحسن
- واخد بالي من الفساد اللي في البلد.. وبتحرك لمواجهته ولو معملتش غيري هيخاف
-  لن نتهاون في التعدي على أملاك الدولة
- وجهت بالقبض على صاحب عقار منشأ في حرم أحد الموانئ ولا يُخلى سبيله إلا بعد التنازل عن الأرض
-  دخلنا في قضايا تحكيم كثيرة بعد 2011.. وبدأنا تطوير ميناء دمياط في ظروف غير عادية
- تطوير الموانئ هدفه وضع البلاد على خريطة المنافسة العالمية
- ميناء الإسكندرية لم يطور على مدار 25 عاما
-  تحويل الدولة من حالة لأخرى يحتاج جهد وأموال ضخمة
- بنضغط على مواردنا عشان نطور بس ضروري نعمل ده عشان نستفيد من إمكانياتنا
-  الحكومة تضطر إلى إجلاء الأهالي الذين يسكنون في نطاق مناطق التطوير لكنها تحرص على ألا تظلمهم وهذا الأمر مكلف بشكل كبير
- المستثمر الذي ينفذ مشروعا للدولة نعطيه حق انتفاع به
- سنواصل جهود بناء الدولة رغم التحديات
- عشان الدولة تأخد مكانها وتستفيد من موقعها لابد من بذل الجهد وضخ الكثير من الأموال 
- الحكومة تعمل على تنفيذ التوجيه الرئاسي بجعل مصر مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات

السيسي إفتتاح محطة تحيا مصر رسائل قوية الرئيس السيسي الاسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحب هو اللي دمرني| آخر كلمات محمد عادل قبل إعدامه.. وهذه رسالته لوالدته

مهيب عبدالهادي: مهاجم الوداد يقترب من الأهلي.. و12 مليون دولار عرض الهلال لمحمد عبدالمنعم

حادث مروع.. إصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق أبو غالب بالقناطر

مفاجأة في سعر الدولار اليوم الخميس.. ماذا حدث؟

السيسي: وجهت بالقبض على صاحب عقار مبني بحرم أحد الموانئ

الساعات الأخيرة في حياة محمد عادل.. والدته تفقد النطق والعزاء بمنزل جدته

إعلامي: انقسام في الأهلي حول ضم نجم الزمالك

بيراميدز يضغط بقوة لضم بوبو واللاعب يتمسك بالأهلي

ترشيحاتنا

السيسي:"البلاد مبتتعملش إنك تدي توجيه للموظف وتسيبه.. لازم تحلل له حتة حتة"

نيفين الكيلاني: ثورة 30 يونيو لعبت دوراً مهماً في الحفاظ على هويتنا الثقافية

الخارجية الفلسطينية تدين الاقتحامات اليومية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي

برلماني: «حياة كريمة» تجربة ناجحة للاستثمار في البشر وانحياز للطبقة المحدودة

شوبير: الأهلي وافق على رحيل هذا اللاعب

بعد زلزال الـ6 درجات المدمر.. تحذير هام من السعودية لمواطنيها في الفلبين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاته عن 93 عاما.. من هو رسام سبايدرمان جون روميتا سينيور؟

الكويت.. مقيم عربي ينجو من حادثة ليواجه نهاية مأساوية أثناء إنقاذه

منفعة لن تخطر ببال أحد من مستخدمي الإيموجي لإنقاذ أصحاب تلك الأمراض

بتحط جاز على شعرها .. اعرف فوائده بعد حديث منى هلا عنه

فيديو

أحدثهم هلا رشدي.. 5 مطربين منعهم المرض من الغناء

فيديو رقص سيدة الفستان الأزرق.. ندمانة وجوزي هيطلقني وماكنتش عايزة أتصور |«فيديوجراف»

كسر العادات والتقاليد.. عروسان يثيران الجدل في حفل زفافهما بتصرف غير متوقع..شاهد

الملكة رانيا تثير الجدل عبر انستجرام بموقف طريف .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ