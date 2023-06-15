الدولة مش أكل وشرب.. رسائل قوية من الرئيس السيسي لـ المواطنين

وجه الرئيس السيسي العديد من الرسائل القوية لـ المواطنين، اليوم الخميس، خلال افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، وأعمال التطوير في الميناء، إضافة إلى مراسم رفع علم مصر على السفينة وادي الملوك.

ومن المقرر أن يشهد الرئيس السيسي خلال الحفل افتتاح عدد من المشروعات عبر الفيديو كونفرانس، منها ميناء 6 أكتوبر البري وأعمال التطوير الشامل بميناء السلوم البري حاجز أمواج ميناء دمياط ورصيف الأخشاب والغلال بالميناء.

أهم تصريحات الرئيس السيسي خلال افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض:



- وجهت بالقبض على صاحب عقار منشأ في حرم أحد الموانئ ولا يُخلى سبيله إلا بعد التنازل عن الأرض وإن كان يملك أوراق ملكية "عملها في غفلة من الزمان".

- صح أننا نعطي فرصة للناس للحريات أكتر.. بس الناس مش هتفضل تتكلم وتتفرج عليك.. هيسيبك ويطلع على البحر يهاجر

- الدولة مش أكل وشرب.. الدولة حاجة تانية خالص

- كل اللي بنعمله مش عشانا إحنا.. عشان ولاد مصر وأحفادهم

- إحنا دولة بتكافح عشان مصر تحط نفسها على خريطة الدنيا

- البنية الأساسية في أفريقيا تحتاج آلاف المليارات.. عشان الناس تبطل اقتتال وحياتها تتحسن

- واخد بالي من الفساد اللي في البلد.. وبتحرك لمواجهته ولو معملتش غيري هيخاف

- لن نتهاون في التعدي على أملاك الدولة

- وجهت بالقبض على صاحب عقار منشأ في حرم أحد الموانئ ولا يُخلى سبيله إلا بعد التنازل عن الأرض

- دخلنا في قضايا تحكيم كثيرة بعد 2011.. وبدأنا تطوير ميناء دمياط في ظروف غير عادية

- تطوير الموانئ هدفه وضع البلاد على خريطة المنافسة العالمية

- ميناء الإسكندرية لم يطور على مدار 25 عاما

- تحويل الدولة من حالة لأخرى يحتاج جهد وأموال ضخمة

- بنضغط على مواردنا عشان نطور بس ضروري نعمل ده عشان نستفيد من إمكانياتنا

- الحكومة تضطر إلى إجلاء الأهالي الذين يسكنون في نطاق مناطق التطوير لكنها تحرص على ألا تظلمهم وهذا الأمر مكلف بشكل كبير

- المستثمر الذي ينفذ مشروعا للدولة نعطيه حق انتفاع به

- سنواصل جهود بناء الدولة رغم التحديات

- عشان الدولة تأخد مكانها وتستفيد من موقعها لابد من بذل الجهد وضخ الكثير من الأموال

- الحكومة تعمل على تنفيذ التوجيه الرئاسي بجعل مصر مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات