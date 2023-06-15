شريف منير يتعاقد على فيلم "ليلة تعيشها لوحدك" بعد نجاح يوم 13

يعيش النجم شريف منير حالة من النشاط السينمائي الكبير ، وذلك بعد نجاح فيلمه الأخير "يوم ١٣" والذي تخطيت إيراداته لأكثر من ٣٠ مليون ، حيث يستعد حالياً في الدخول لتصوير فيلمه الجديد والذي سيحمل أسم "ليه تعيشها لوحدك" ، والذي بدأ مؤخرا صناع العمل في البروفات الرسمية له .

فيلم "ليه تعيشها لوحدك" سيبدأ التصوير به بعد عيد الأضحى مباشرة ، و تدور أحداثه في إطار رومانسي إجتماعي ، وسيشارك في البطولة كلا من خالد الصاوي وسلمي أبو ضيف ، وهو من تأليف أحمد عزيز وإخراج حسام الجوهري وإنتاج i production للفنانة بشري.

وعلي جانب الدراما يستعد شريف منير في دخول تجربة جديدة تحمل اسم "قائمة الأمنيات" من ٣٠ حلقة وهو من إخراج طارق رفعت وإنتاج كريم أبو زكري، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسله " ايجار قديم" والذي عرض خلال الأشهر الماضية.

شريف منير فى السعودية

ويتواجد خلال هذه الفترة الفنان شريف منير فى السعودية لحضور عدة فعاليات هناك كانت منها مسرحية أحمد حلمي ميمو وحفلة محمد حماقي بجدة.



وحرص منير على لعب درامز مع فرقة محمد حماقي وأثنى حماقي على موهبة شريف منير فى المزيكا، مؤكدا أنه فنان كبير سواء فى المزيكا أو التمثيل.



