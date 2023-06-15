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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط عصابة سرقة محتويات السيارات بالغربية

المسروقات
المسروقات

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط (عناصر تشكيل عصابى ضم 3 متهمين "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة الغربية )  تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة محتويات السيارات بأسلوب "المغافلة والضغط على الكابوت وفتح صندوق السيارات" مستخدمين دراجة نارية "تروسيكل".

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 16 واقعة بدائرة قسم شرطة أول طنطا.. وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها وكذا الدراجة النارية المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى .  

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط التشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة .

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