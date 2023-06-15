ترحيب كبير من لجنة الصحة في الحوار الوطني بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي

أشادت الدكتورة راندا مصطفى، مقرر لجنة الصحة في الحوار الوطني، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي تقع ضمن اختصاصاته، مؤكدا أن جميع المشاركين في الحوار الوطني يشعرون بالفخر من رسائل الرئيس السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية.

وقالت "مصطفى"، خلال كلمة لها ضمن الجلسة الأولى لمناقشة قضية الرعاية الصحية بين التحديات والآمال منظومة التأمين الصحي الشامل النظام الصحي (حكومي - خاص - أهلي) المدرجة على جدول أعمال لجنة الصحة إحدى لجان المحور المجتمعي بالحوار الوطني المصري، إن تصريحات الرئيس السيسي تؤكد أن الحوار ليس مكلمة ولكنه حوار عملي وجاد.

وأوضحت مقرر لجنة الصحة، أن الحوار الوطني هدفه زيادة القواسم المشتركة نحو تأسيس الجمهورية الجديدة مشيرة إلى أن نجاح الحوار مسئولية الجميع.

ولفتت إلى أن الحوار يستهدف الوصول إلى مخرجات ومقترحات قابلة للتنفيذ.

كما استعرضت في كلمتها ضوابط الحوار خلال الجلسات، مشيرة إلى أن الجلسة تناقش موضوعا هاما يمس جميع المصريين وهو ملف الصحة، مؤكدا أنه لا وطن بدون صحة ولا تعليم.