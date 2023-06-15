عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الثلاثاء|انطلاق قافلة التنمية الشاملة لجامعة عين شمس بحي المحروسة بالتعاون مع محافظة القاهرة

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

يستعد قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس لاطلاق قافلة التنمية الشاملة لجامعة عين شمس بحى المحروسة بالتنسيق مع محافظة القاهرة وبالتعاون مع جمعية الخير والسلام للتنمية المستدامة، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والادارة العامة لثقافة الطفل - الهيئة العامة لقصور الثقافة.

txt

أكاديمية البحث العلمي تعلن عن مسابقة تصميم لوجو لتمور الوادي الجديد

txt

ناصف و مختار يبحثان سبل التعاون والشراكة بين تعليم الكبار و محافظة الدقهلية

وذلك تحت رعاية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تنسيق الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة هيام طنطاوي وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد فرج وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة هبة بركات وكيل كلية البنات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
الدكتورة دينا فاروق ابوزيد وكيل كلية الإعلام لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومدير المركز الاعلامي، الدكتورة رشا بندق أمين عام جمعية الخير والسلام للتنمية المستدامة، الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس؛ وإشراف الدكتور سهيل حمزة امين الجامعة المساعد لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور طارق عامر مدير عام إدارة شئون مشروعات البيئة.

تأتي القافلة في ضوء إدراك جامعة عين شمس لمسئوليتها المجتمعية وحرصها على تقديم خدمة مجتمعية لجميع أفراد المجتمع.

تتضمن القافلة خدمات طبية مختلفة مثل عيادة باطنة، عيادة نساء، عيادة أطفال، عيادة أنف وأذن، عيادة عظام، عيادة جلدية وصيدلية لصرف الادوية بالمجان الي جانب قياس الضغط والسكر وتوعيه عن مرض السكر والضغط.

كما تتضمن القافلة عدة ورش لتعليم الأطفال الرسم على الملابس، الرسم على الوجه الي جانب مسرح للعرائس.. واسكتش مسرحي بعنوان (السلوك والصحة بين أطفالنا) .
بالإضافة إلى امتحان فورى لمحو الأمية.
وكذلك توزيع لحوم بمناسبة عيد الأضحى على 500 أسرة تعولها امرأة.

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
قافلة التنمية الشاملة حي المحروسة محافظة القاهرة جمعية الخير والسلام للتنمية المستدامة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان الإدمان والتعاطى Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جرعة بنج ودفن داخل العيادة.. مفاجأة في جريمة طبيب الساحل | صور

مهيب عبدالهادي: مهاجم الوداد يقترب من الأهلي.. و12 مليون دولار عرض الهلال لمحمد عبدالمنعم

الحب هو اللي دمرني| آخر كلمات محمد عادل قبل إعدامه.. وهذه رسالته لوالدته

مفاجأة في سعر الدولار اليوم الخميس.. ماذا حدث؟

لا يحدث إلا في الأهلي.. خالد مرتجي يوجّه رسالة للخطيب

ضربة مصرية روسية للدولار.. ماذا فعلت القاهرة وموسكو بالأخضر؟

على متنه مصريون|اليونان تعلن الحداد 3 أيام إثر غرق قارب بـ750 مهاجرًا

معرفش مين هتلر | فيفا يطالب بخضوع أفشة للتحقيق.. والأهلي: أريد حلا

موضوعات متعلقة

جامعة برج العرب التكنولوجية: ورش عمل وندوات لصقل خبرات أعضاء هيئة التدريس

"اعرف أكثر عن جامعة النيل الأهلية".. هاشتاج يقدم الجامعة للمجتمع البحثي والأكاديمي

أيمن عاشور يستعرض تقريرًا حول اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب

دعمت 270 فريقًا ناشئًا .. جامعة النيل الأهلية في إنجاز علمي جديد

ترشيحاتنا

الصحة : توسع في الخدمات الطبية ذات الجودة والكفاءة للمرضى بالمستشفيات

الحوار الوطني .. برلمانية تطالب بتطبيق قانون المجلس الصحي المصري

رفع العلم المصري على سفينة وادي الملوك بميناء الإسكندرية بحضور السيسي ..فيديو

سرطان الرئة.. السبب الثاني للوفاة في العالم ويمثل 20% من حالات الأورام

زيادة الضرائب على التبغ والنيكوتين | تحرّك من الصحة العالمية لمواجهة التدخين

الحوار الوطني.. أحمد السبكي: لدينا توجيهات بتنفيذ أي مقترح يدعم القطاع الصحي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد مصير أسترالي صُدم بـ ثعبان ضخم أعلى سقف الحمام

شاهد.. طائر ضخم يقتحم قمرة قيادة طائرة في الجو بالإكوادور| ماذا حدث؟

حبس وغرامة.. الحكم على طالبة بتهمة الغش في امتحانات البكالوريا بالجزائر

الحب دمرني.. تعليق ناري من متخصصين على آخر كلمات محمد عادل

فيديو

عمرو مصطفى: سكت على تسريب افتكرلك ايه بصوت شيرين عشان ظروفها

أحدثهم هلا رشدي.. 5 مطربين منعهم المرض من الغناء

فيديو رقص سيدة الفستان الأزرق.. ندمانة وجوزي هيطلقني وماكنتش عايزة أتصور |«فيديوجراف»

كسر العادات والتقاليد.. عروسان يثيران الجدل في حفل زفافهما بتصرف غير متوقع..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ