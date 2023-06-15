نشرة المرأة والصحة| معلومات عن مرض لقاء سويدان.. ونصيحة غير تقليدية لطلاب الثانوية العامة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية التى شهدت اهتمامًا من مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض إليكم أبرزها:



احترس.. أعراض إذا ظهرت عليك فأنت مصاب بالشلل الرعاش



الشلل الرعاش عبارة عن حالة صحية تتسم بحركات متأرجحة ومتقطعة للأطراف بشكل عشوائي، وهو أكثر شيوعًا لدى كبار السن، ويمكن أن يكون ناتجًا عن مجموعة متنوعة من الأسباب، بما في ذلك مرض باركنسون وبعض الأورام الدماغية والأدوية وبعض المواد الكيميائية.



بعد استئصالها ورمًا.. تعرف على تفاصيل أكثر عن مرض لقاء سويدان

أجرت الفنانة لقاء سويدان، عملية جراحية لاستئصال ورم وطمأنت الجمهور على حالتها ونرصد لكم تفاصيل أكثر عن الكتل الورمية وأهم أسبابها وكيفية استئصالها، وفقا لموقع theindianspot

لتقوية العلاقات الأسرية.. أنشطة مهمة يمكن للعائلات أن تقوم بها



أوضحت دكتورة سهام حسن أخصائي الأطفال وتعديل السلوك استشاري العلاقات، إن هناك العديد من الأنشطة التي يمكن للعائلات القيام بها معًا لتقوية علاقاتهم وترابطهم أبرزها ..



استشاري يكشف سرا خطيرا لطلاب الثانوية العامة أثناء الامتحانات.. مهم للتفوق

يعد الترفيه وسيلة مهمة يمكن للطالب الاعتماد عليها للتخلص من ضغوط الامتحانات ومشكلاته المتعددة ، فالكثير من الآباء والأمهات يعتقدوا أن الترفيه ضياع للوقت والجهد وأنه من الضروري الحرص على استغلال هذه الأوقات في المذاكرة، و لكن هذا غير صحيح لأن ترفيه الطالب يعد من الأمور الهامة التي اكد عليها أهميتها الخبراء حيث يساعد على إعادة تنشيط الطلاب اثناء الامتحانات وزيادة دافعهم للمذاكرة

