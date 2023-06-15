لدعم المستحقين في كافة محافظات مصر.. "حياة كريمة" تتوجه بالشكر لـ النائب محمد أبو العينين

توجهت مؤسسة حياة كريمة بالشكر للنائب/ محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة كليوباترا جروب لاستمرار دعمه للمستحقين من خلال مؤسسة حياة كريمة في مبادرات حياة كريمة المتنوعة.

وعددت مؤسسة حياة كريمة مساهمات أبو العينين لدعم المستحقين من خلال من كفالة حالات إنسانية وزواج اليتيمات وفك كرب الغارمين ودور رعاية الأطفال والقوافل الطبية وفرص التمكين الاقتصادي في كافة محافظات مصر.

وقال مؤسسة حياة كريمة من خلال صفحتها الرسمية على فيسبوك للنائب محمد أبو العينين: شكرا لمساهمتكم الدائمة وحرصكم الشديد للوصول إلى كل مستحق في بلدنا الحبيب.