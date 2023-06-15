حسام عبدالغفار: توافق الحوار الوطني على دخول جميع المواطنين ضمن التأمين الصحي الشامل

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مناقشات لجنة الصحة بالحوار الوطني اليوم، ركزت على تطوير منظومة التأمين صحي الشامل والخدمات الصحية.



وأوضح حسام عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، أن المطالبات اليوم جاءت حول ضرورة وجود آلية لدخول باقى المواطنين ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.

التأمين الصحى الشامل

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، أن التأمين الصحى الشامل من أهم مشروعات الصحة التى لاقت توافقا بين المشاركين فى الحوار الوطنى.

وأكد المتحدث بإسم وزارة الصحة، أن المطالب تتمحور الآن حول انجاز تطبيق التأمين الصحى الشامل فى جميع محافظات مصر إضافة إلى زيادة البدل المالي وإقرار قانون المسئولية الطبية.