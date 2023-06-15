تركيب 94 منظما دائما ومؤقتا لمرضى بقسم القلب بمستشفى الزقازيق العام.. شاهد

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء علي قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة بالمحافظة، واستمرارا لنجاحات منظومة العلاج على نفقة الدولة،قام الفريق الطبي بقسم القسطرة القلبية بإشراف الدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي بالمديرية والمشرف العام على قسم القلب بمستشفى الزقازيق العام، والدكتور أحمد عبد السلام مدير عام مستشفى الزقازيق العام قام الفريق الطبي بقسم القلب تحت قيادة الدكتور ياسر سلامة رئيس القسم، والدكتور السيد فرج المشرف الفني علي القسطرة ،والدكتور حسام عطيه استشاري القلب ومدير وحدة القسطرة القلبية والدكتور محمد زردق استشاري كهربية القلب، والدكتور حسام عوض أخصائي القلب والدكتور محمود الأبيض متدرب زمالة القلب والدكتور محمد عبدالله متدرب زماله القلب والدكتور عبدالله الدشاش متدرب زماله القلب وطاقم التمريض والفنيين بتركيب ٤ منظم دائم و٤ منظم مؤقت لمرضي داخل القسم.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه بذلك يصبح عدد المرضى الذين تم تركيب منظم دائم لهم ٣٠ مريضا والذين تم تركيب منظم مؤقت لهم ٦٤ مريض مشيرا إلي استمرار عمل الفرق الطبية بشكل مستمر ومتجانس لتلبية احتياجات المرضى وتقديم خدمة طبية ذات جودة عالية.

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