عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تركيب 94 منظما دائما ومؤقتا لمرضى بقسم القلب بمستشفى الزقازيق العام.. شاهد

صدى البلد

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي  للقضاء علي قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة بالمحافظة، واستمرارا لنجاحات منظومة العلاج على نفقة الدولة،قام الفريق الطبي بقسم القسطرة القلبية بإشراف الدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي بالمديرية والمشرف العام على قسم القلب بمستشفى الزقازيق العام، والدكتور أحمد عبد السلام مدير عام مستشفى الزقازيق العام قام الفريق الطبي بقسم القلب تحت قيادة الدكتور ياسر سلامة رئيس القسم، والدكتور السيد فرج المشرف الفني علي القسطرة ،والدكتور حسام عطيه استشاري القلب ومدير وحدة القسطرة القلبية والدكتور محمد زردق استشاري كهربية القلب، والدكتور حسام عوض أخصائي القلب والدكتور محمود الأبيض متدرب زمالة القلب والدكتور محمد عبدالله متدرب زماله القلب والدكتور عبدالله الدشاش متدرب زماله القلب وطاقم التمريض والفنيين بتركيب ٤ منظم دائم و٤ منظم مؤقت لمرضي داخل القسم.

 

الشرقية الأزهرية تعلن عن حاجتها لشغل 31 وظيفة شيخ معهد إعدادي وثانوي

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه بذلك يصبح عدد المرضى الذين تم تركيب منظم دائم لهم ٣٠ مريضا والذين تم تركيب منظم مؤقت لهم ٦٤ مريض مشيرا إلي استمرار عمل الفرق الطبية بشكل مستمر ومتجانس لتلبية احتياجات المرضى وتقديم خدمة طبية ذات جودة عالية.

352767400_634648648715176_7691725054698445978_n
352767400_634648648715176_7691725054698445978_n
353413738_634648555381852_4200943818470898566_n
353413738_634648555381852_4200943818470898566_n
353435023_634648438715197_9077048344345287569_n
353435023_634648438715197_9077048344345287569_n
353658708_634648968715144_4037098840867427158_n
353658708_634648968715144_4037098840867427158_n
353658916_634648448715196_4153668916998668605_n
353658916_634648448715196_4153668916998668605_n
الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة استشارى القلب الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة الخدمات الطبية التمريض الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الرئيس عبدالفتاح السيسي الدولة العمليات الجراحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عزل زيلينسكي.. تحرك عاجل ضد الرئيس الأوكراني بعد الهجوم المضاد الكارثي

مفاجأة مدوية .. مناصب جديدة لـ مرتضى منصور فى الزمالك

جرعة بنج ودفن داخل العيادة.. مفاجأة في جريمة طبيب الساحل | صور

على متنه مصريون|اليونان تعلن الحداد 3 أيام إثر غرق قارب بـ750 مهاجرًا

جريمة بشعة.. الحكم بإعدام أحد السعوديين وأمر ملكي عاجل بحق الجاني

الحب هو اللي دمرني| آخر كلمات محمد عادل قبل إعدامه.. وهذه رسالته لوالدته

بالبالطو والكاب.. شاهد ابنة محمد رمضان تشعل السوشيال ميديا في حفل تخرجها

معرفش مين هتلر | فيفا يطالب بخضوع أفشة للتحقيق.. والأهلي: أريد حلا

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يكشف أسعار عضوية فرع الزمالك الجديد

مرتضى منصور يكشف موعد الانتخابات التكميلية للزمالك ويعلن موقفه من الترشح

نداء عاجل للعالم.. الأمم المتحدة تحذر من وقوع كارثة إنسانية جديدة بدارفور

نيسان وهوندا.. 5 سيارات جديدة بالسوق المصري

كابوس كييف.. "التمساح" الروسي يفتك بدبابات أوكرانيا |فيديو

أفضل لاعبي العالم.. خالد ميري يقدم التهنئة لمحمد صلاح بمناسبة عيد ميلاده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أتطلقت ومش هتتجوز تاني .. شاهد اجرأ إطلالات جيهان قمري المثيرة للجدل

ابتعد عن شرائها.. علامات تكشف اللحم المفروم الفاسد

لو ابنك ما حلش في الثانوية العامة.. حيل تحافظ على حماسه أثناء الامتحانات

طريقة عمل صدور دجاج بالتتبيلة الحارة

فيديو

لأول مرة.. تسجيل صوتي للعندليب يحسم حقيقة زواجه من سعاد حسني «فيديوجراف»

حقيقة تداول صورة لـ ترامب داخل الحبس بملابس السجن.. اعرف القصة

أعلنت مفاجأة .. القصة الكاملة لـ شائعة انفصال جوري بكر عن زوجها

أزهى عصور التحفيل .. فوز الأهلي خلى جمهور الرجاء يروّقوا الوداد بأغنية سطلانة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

اﻟﻤﺰﻳﺪ