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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نجل سامي مغاوري لوالده: مين زيك يا سيد الناس

الفنان كريم مغاوري و الفنان سامي مغاوري
الفنان كريم مغاوري و الفنان سامي مغاوري
أوركيد سامي

شارك الفنان كريم مغاوري صورة له مع الفنان سامي مغاوري علي صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.


وكتب كريم مغاوري: "مين زيك يا سيد الناس، يا تاج راسي، وإعجازي وفرحتي، حيت الدنيا وانا طفل لقيتك انت الامان، لما بخاف تطمني وتمسح دمعتي بحنان يا اعظم أب".

وتالق الفنان سامي مغاوري في رمضان 2025 في مسلسل الكابتن.


مسلسل "الكابتن" من تأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، ويتكون المسلسل من 15حلقة ويعرض ضمن خريطة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تناول المسلسل حكاية درامية اجتماعية تحمل طابعاً كوميدياً في اطار فانتازي، ويقدم أكرم حسني في العمل شخصية طيار، يتعرض لمفارقات كوميدية.

شارك في بطولة "الكابتن" نخبة من النجوم، منهم بجانب أكرم حسني وأية سماحة، أحمد عبد الوهاب، الفنانة القديرة سوسن بدر، رحمة أحمد، سامي مغاوري،  ميمي جمال، محمد رضوان، عمر شوقي، أحمد الرافعي، محمد رضوان  ، وئام مجدي، ومجموعة كبيرة من النجوم.

اخبار الفن نجوم الفن كريم مغاوري سامي مغاوري

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