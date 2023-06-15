عبد القادر درويش: محطة تحيا مصر تضع ميناء الاسكندرية على خريطة الترانزيت

قال اللواء عبد القادر درويش رئيس الشركة المصرية لإدار المحطات متعددة الأغراض، إنه منذ 30 شهرا فقط، مكان إنشاء محطة تحيا مصر بميناء الأسكندرية كان مياها فقط.



وأضاف عبدالقادر درويش خلال حواره مع برنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر قناة "دى ام سى"، أن الدولة تعتمد فكر استراتيجي يربط بين الموانئ، الطرق ، السكك الحديدية، والمناطق اللوجيستية.

وأوضح درويش، أن محطة تحيا مصر تضع ميناء الاسكندرية على خريطة "الترانزيت" فى الشرق الأوسط.

مشروع محطة تحيا مصر

ونفذت وزارة النقل مشروع محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية،في نقاط نستعرض أبرز المعلومات عن إنشاءها

1 - بدأ التشغيل التجريبى للمحطة فى فبراير 2023

2 - تضم 12 ونش ساحة من أحدث وأكبر أوناش لتفريغ وتحميل السفن العملاقة ستزيد إلى 30 ونشا باكتمال الطاقة الاستيعابية للمحطة.

3- تضم 32 جرارا لنقل الحاويات تصل إلى 71 جرارا باكتمال الطاقة الاستيعابية للمحطة

4- تضم 92 معدة متنوعة تعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة

5- تعمل بالنظام الآلى فى شحن وتفريغ ونقل وتخزين الحاويات والبضائع

6- تنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات)

7- قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت

8- أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالى 2530 مترا طوليا مما يؤهل المحطة لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة

9- توفر 1500 وظيفة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة.

10- المحطة مملوكة بالكامل لهيئات وشركات مصرية وبأموال مصرية بالكامل.