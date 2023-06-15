درويش: 40 ألف حاوية شهريا مستهدف أن تستقبلها محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية

تحدث اللواء عبد القادر درويش رئيس الشركة المصرية لإدارة المحطات متعددة الأغراض، عن فترة التشغيل التجريبى لمحطة تحيا مصر بميناء الاسكندرية قبل افتتاحها رسميا اليوم.

وأوضح عبدالقادر درويش خلال حواره مع برنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر قناة "دى ام سى"، أن التشغيل التجريبى للمحطة بدأ فى فبراير الماضى، وتم تبادل 60 الف حاوية واستقبال 65 سفينة.

وأكد رئيس الشركة المصرية لإدار المحطات متعددة الأغراض، الخطة الأستراتيجية للمحطة هى استقبال 40 ألف حاوية شهريا .

وأشار رئيس الشركة المصرية لإدار المحطات، أنه بعد اكتمال التشغيل الكامل للمحطة ستوفر 1500 عمل مباشرة داخل المحطة.

محطة تحيا مصر

ونفذت وزارة النقل مشروع محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية،في نقاط نستعرض أبرز المعلومات عن إنشائها.

1 - بدأ التشغيل التجريبى للمحطة فى فبراير 2023

2 - تضم 12 ونش ساحة من أحدث وأكبر الأوناش لتفريغ وتحميل السفن العملاقة ستزيد إلى 30 ونشا باكتمال الطاقة الاستيعابية للمحطة.

3- تضم 32 جرارا لنقل الحاويات تصل إلى 71 جرارا باكتمال الطاقة الاستيعابية للمحطة

4- تضم 92 معدة متنوعة تعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة

5- تعمل بالنظام الآلى فى شحن وتفريغ ونقل وتخزين الحاويات والبضائع

6- تنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات)

7- قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت

8- أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالى 2530 مترا طوليا مما يؤهل المحطة لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة

9- توفر 1500 وظيفة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة.

10- المحطة مملوكة بالكامل لهيئات وشركات مصرية وبأموال مصرية بالكامل.