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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إبراهيم عيسى: إثبات شخصية محمد صلاح المصرية في أوروبا استفزت التيارات الإسلامية

محمد صلاح
محمد صلاح

هنأ الإعلامي إبراهيم عيسى،  قائد المنتخب المصري وليفربول محمد صلاح بمناسبة عيد ميلاده الـ30، قائلًا: "كل سنه وأنت طيب ونجم كبير ومتألق، محمد صلاح حقق نجاحات كبيرة ومتألق وصاحب جماهيرية ولمعان ونجاح وريادة ونموذج ومثل جيد".

وأشار إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن محمد صلاح كان له قدرة على إثبات الشخصية المصرية المتفاهم المندمج مع الثقافات الأخرى والتعايش والمسامحة والحالة المتحضرة والتي تظهره بشكل طيب، وهي ما تستفز التيار الإسلام السياسي.

محمد صلاح

وأوضح الاعلامي إبراهيم عيسى، أن قائد المنتخب محمد صلاح يعاني من حملات وهجمات إلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث إنه نقيض لما يفضلوه تيارات الإسلام السياسي، مشددًا على أنهم استهدفوه بالتشويش والتشوية.

إبراهيم عيسى الإسلام السياسي الإعلامي إبراهيم عيسى التيارات الإسلامية المنتخب المصري محمد صلاح

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