لعلاج التوتر.. كهوف الملح السيوي تستعد لاستقبال زوارها

للملح الصخري السيوي فوائد كبيرة تميزه عن غيره من أنواع الملح خاصة ما يتميز به هذا الملح من تصنيف عالمي كأجود أنواع الملح في العالم لذلك أصبح ذلك الملح مكونا أساسيا في كهوف الملح.



واستعدت كهوف الملح لاستقبال زوارها خاصة مع قدوم موسم الصيف والذي تستقبل خلاله مطروح أعدادا كبيرة من زوار المحافظة.



يمتلك الملح السيوى خواص مميزة تساهم في العلاج من الطاقة السلبية وتتخلص من الضغوط النفسية وإزالة التوتر بسبب وجود عنصر اليود داخل الملح بكثرة.



يقول فرج الجبيهي من أهالي مطروح، إن الملح السيوي بمثابة مستشفى لعلاج الكثير من الأمراض النفسية والعضوية، وإزالة التوتر والضغط النفسي، فضلا عن المساهمة في علاج كثير من الأمراض.

وأضاف أن بدأت فكرة الكهوف الملحية بدأت من أوروبا الشرقية بعد ظهور مناجم الملح وبعد أن اكتشف العلماء أن العاملين بالمناجم الملح أفضل صحة من العاملين في أي عمل آخر.



وأشار بعد الأبحاث تبين أن الملح الصخري به أكثر من 84 عنصرا مفيدا ومن هنا بدأت فكره إنشاء نحت الكهوف الملحية الطبيعية في الجبال.



وأشار أن فكره الكهوف الملحية بدأت بمحافظة مطروح من حوالي ست سنوات وتم إنشاؤها في القرية البدوية أنه تم عمل كهف الملح بعمق 4 أمتار ونصف تحت سطح الأرض حتى يكون هناك هدوء تام بالنسبة للمترددين على الكهف الملحي وتم إحضار الملح من واحة سيوة الموجود بها الملح الصخري المميز والذي يعد من أجود أنواع الملح في العالم.

كهف الملح