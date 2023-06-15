أخبار التعليم|نتيجة الدبلومات الفنية 2023.. ترقبوها عبر هذا الرابط.. لطلاب الثانوية العامة.. اعرف تاكل إيه خلال فترة الامتحانات

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



منح دراسية بجميع المجالات العلمية والأدبية للعام الأكاديمى 2024-2025 خارج مصر

أعلنت هيئة الفولبرايت عن فتح باب التقدم لبرامج فولبرايت للطلاب والأساتذة المصـريين فى جميع المجالات العلمية والأدبية للعام الأكاديمى 2024-2025 مشيرة إلى منح للحصول على درجة الماجستير فى جميع المجالات لخريجى الجامعات.



تقديم الرعاية الطبية لــ2258 حالة بقوافل جامعة طنطا بمركزي المحلة الكبرى وكفر الزيات

نظمت جامعة طنطا خلال هذا الأسبوع قافلتين شاملتين إلى قرية بلقينا مركز المحلة الكبرى، وقرية كفر حشاد مركز كفر الزيات، لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للمرضى، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة ".



خبير : التعليم العالي لها شراكات جامعية تحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة

قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية التربية جامعة عين شمس السابق إن وزارة التعليم العالي لديها القدرة على زيادة التنافسية الدولية للتعليم المصري في جميع أنحاء العالم.



نتيجة الدبلومات الفنية 2023 .. ترقبوها عبر هذا الرابط

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن اخبار نتيجة الدبلومات الفنية 2023 ، و يبحث جميع الطلاب واولياء الامور حاليا عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 على جميع محركات البحث على الانترنت املا في معرفة اي اخبار عن موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023



لطلاب الثانوية العامة.. اعرف تاكل إيه خلال فترة الامتحانات

قالت الدكتورة فاطمة الزهراء سيد باحث بقسم التغذية وعلوم الأطعمة بالمركز القومي للبحوث، إن التغذية السليمة خلال فترة امتحانات الثانوية العامة، تمثل دورًا هاما في الحفاظ على الصحة العقلية، كما تمكنا من التركيز على بعض الأطعمة التي تحسن من وظائف العقل مثل الذاكرة والتركيز.



الحوار الوطني .. رئيس جامعة بنها يطالب بتعديل قانون الزراعة وتحفيز الفلاح

شارك الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، فى جلسات الحوار الوطني خلال الأسبوع الثالث للانعقاد في المحور الاقتصادي بلجنة الزراعة والأمن الغذائي والذي تم خلاله مناقشة " دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير- دعم الزراعة و الائتمان والديون".