أحد مؤسسي تمرد: تعرضنا لتهديدات من قبل الأخوان أثناء جمع التوقيعات.. فيديو

أكد حسن شاهين، أحد مؤسسي حركة تمرد، أن تمرد كانت تسعى لحشد المصريين في حراك سلمي ضد الفاشية الدينية وإرهابها، مشيرا إلى أن تمرد كانت صوت الشعب المصري لمواجهة الفاشية الدينية.

وقال حسن شاهين، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، إن جماعة الإخوان المسلمين خدعت المصريين ورفعت شعارات كاذبة عن الخير لمصر ومشروع النهضة.

وتابع أحد مؤسسي حركة تمرد، أن صياغة استمارة تمرد كانت بسيطة لتصل إلى البسطاء من المصريين بمختلف المناطق، مؤكدا أنه تعرضنا لتهديات من قبل جماعة الإخوان والبعض منا تعرض لاعتداءات بالفعل أثناء جمع التوقيعات.

كيان الدولة

وأشار حسن شاهين إلى أن الإخوان لم يستوعبوا أن الشعب المصري رفضهم ويرفض إدارتهم ومحاولتهم السيطرة على كيان الدولة.





