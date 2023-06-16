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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لو متزوج من أجنبية.. إزاي تحصل لها على الجنسية المصرية

جواز سفر
جواز سفر

يستعرض صدى البلد خطوات والإجراءات والأوراق المطلوبة لاكتساب الأجنبية زوجة المصري للجنسية المصرية:

- يقدم هذا الطلب من الأجنبية زوجة المصري لاكتساب الجنسية المصرية وذلك طبقا للمادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975, ويشترط حضور الزوجين عند تقديم الطلب
- يشترط في هذه الحالة ( أن يكون الزواج مثبت في وثيقة رسمية صادرة عن السلطات المختصة المصرية , أن تعلن رغبتها في اكتساب الجنسية المصرية حال حياة الزوج المصري، أن تستمر العلاقة الزوجية مدة سنتين من تاريخ تقديم الطلب)
- تكتسبها بعد مرور مدة سنتين من تاريخ تقديم الطلب ، ولا يشترط القانون المصري تنازل الزوجة عن جنسيتها الأصلية
- لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن الى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب
لا يتم استرداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب

 

المستندات المطلوبة
- شهادة ميلاد الزوج
- شهادة ميلاد والد الزوج (وقد تطلب شهادة ميلاد جده في بعض الحالات) 
- عقد زواج صادر عن السلطات المصرية المختصة 
- جواز سفر الزوجة الأجنبي الساري 
- شهادة ميلاد الزوجة إذا كانت من مواليد البلاد 
- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالزوج 
- 4 صوره حديثة للزوجة
- التوقيت المحدد لإنهاء الخدمة  بعد سنتين من تاريخ تقديم الطلب . طبقا للمادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975

الإيصال الدال على استلام الأوراق
إيصال الرسوم

الرسوم المقررة للطلب
10000,55 جنيه الرسم المقرر على الطلب, 6 جنيه الرسم المقرر على شهادة الجنسية, الى جانب الرسوم الإدارية والدمغات

رسوم الخدمة الإلكترونية
20 جنيها


 

 

اكتساب الجنسية المصرية الجنسية المصرية الرقم القومي السلطات المصرية بطاقة الرقم القومي جواز سفر

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