هوندا تكشف عن طائرة جديدة بقدرات أفضل وبمدى أطول.. فيديو

بدأت هوندا جيت HondaJet عمليات التسليم في عام 2015 ، والآن أعلنت هوندا عن توسع كبير في النطاق من خلال تقديم طائرة جديدة أكبر في عام 2028، لم يكن لدى صانع الطائرات اسم للعرض الجديد بعد، ولكنه يستهدف القدرة على الطيران بدون توقف عبر الولايات المتحدة.

وستكون الطائرة الجديدة نسخة إنتاجية من HondaJet 2600 Concept (في الصورة المرفقة) اعتبارًا من عام 2021، وستبيع الشركة الطائرة الأكبر حجمًا جنبًا إلى جنب مع HondaJet Elite IIالحالية، مثل العروض الأخرى ، تقوم هوندا بتركيب المحركات على أبراج فوق كل جناح، وهو تصميم غير تقليدي لطائرات رجال الأعمال.

تنوي هوندا أن يكون للطائرة الجديدة كفاءة وقود أفضل بنسبة 20% من الطائرات الأخرى في هذا القطاع، سيكون لديها اقتصاد أفضل بنسبة 40% مقارنة بطائرات الأعمال الكبيرة والمتوسطة الحجم.

يمكن للطائرة أن تزيد عن 2625 ميلًا بحريًا (3021 ميلًا) وعلى متنها أربعة ركاب وطيار، ويعد هذا أكثر بكثير من HondaJet Elite II التي يمكن أن تقطع 1547 ميلًا بحريًا (1،780 ميلًا) في نفس التكوين.

تتسع الطائرة القادمة لما يصل إلى 11 راكبًا ، ويمكن لطيار واحد أن يطير بها، وبالمقارنة ، فإن HondaJet Elite II يناسب سبعة أو ثمانية.

ستطير الطائرة بسرعة 450 عقدة (518 ميلا في الساعة) وعلى ارتفاع يصل إلى 47000 قدم، وتنطلق HondaJet Elite II بسرعة 422 عقدة (486 ميل في الساعة) بسرعة تصل إلى 43000 قدم.

قالت شركة هوندا للطائرات في الإعلان: "ستتجاوز الطائرة الجديدة أداء وراحة وكفاءة الطائرات الخفيفة النموذجية من خلال توفير تجربة نفاثة متوسطة الحجم".

ظهرت HondaJet 2600 Concept لأول مرة في لاس فيجاس في عام 2021، وحتى ذلك الحين ، روجت الشركة لقدرة الطائرة على أداء رحلات جوية بدون توقف من الساحل إلى الساحل، وتوقعت أيضًا أن تبلغ سعة الأمتعة 120 قدمًا مكعبًا مقابل 62 قدمًا من HondaJet Elite II.