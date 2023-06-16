عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هوندا تكشف عن طائرة جديدة بقدرات أفضل وبمدى أطول.. فيديو

صدى البلد

بدأت هوندا جيت HondaJet عمليات التسليم في عام 2015 ، والآن أعلنت هوندا عن توسع كبير في النطاق من خلال تقديم طائرة جديدة أكبر في عام 2028، لم يكن لدى صانع الطائرات اسم للعرض الجديد بعد، ولكنه يستهدف القدرة على الطيران بدون توقف عبر الولايات المتحدة.

نيسان وهوندا.. 5 سيارات جديدة بالسوق المصري

قدرات خارقة.. أشهر 5 سيارات رياضية في العالم| صور

وستكون الطائرة الجديدة نسخة إنتاجية من HondaJet 2600 Concept (في الصورة المرفقة) اعتبارًا من عام 2021، وستبيع الشركة الطائرة الأكبر حجمًا جنبًا إلى جنب مع HondaJet Elite IIالحالية، مثل العروض الأخرى ، تقوم هوندا بتركيب المحركات على أبراج فوق كل جناح، وهو تصميم غير تقليدي لطائرات رجال الأعمال.

 

تنوي هوندا أن يكون للطائرة الجديدة كفاءة وقود أفضل بنسبة 20% من الطائرات الأخرى في هذا القطاع، سيكون لديها اقتصاد أفضل بنسبة 40% مقارنة بطائرات الأعمال الكبيرة والمتوسطة الحجم.

 

يمكن للطائرة أن تزيد عن 2625 ميلًا بحريًا (3021 ميلًا) وعلى متنها أربعة ركاب وطيار، ويعد هذا أكثر بكثير من HondaJet Elite II التي يمكن أن تقطع 1547 ميلًا بحريًا (1،780 ميلًا) في نفس التكوين.

تتسع الطائرة القادمة لما يصل إلى 11 راكبًا ، ويمكن لطيار واحد أن يطير بها، وبالمقارنة ، فإن HondaJet Elite II يناسب سبعة أو ثمانية.

 

ستطير الطائرة بسرعة 450 عقدة (518 ميلا في الساعة) وعلى ارتفاع يصل إلى 47000 قدم، وتنطلق HondaJet Elite II بسرعة 422 عقدة (486 ميل في الساعة) بسرعة تصل إلى 43000 قدم.

 

قالت شركة هوندا للطائرات في الإعلان: "ستتجاوز الطائرة الجديدة أداء وراحة وكفاءة الطائرات الخفيفة النموذجية من خلال توفير تجربة نفاثة متوسطة الحجم".

 

ظهرت HondaJet 2600 Concept لأول مرة في لاس فيجاس في عام 2021، وحتى ذلك الحين ، روجت الشركة لقدرة الطائرة على أداء رحلات جوية بدون توقف من الساحل إلى الساحل، وتوقعت أيضًا أن تبلغ سعة الأمتعة 120 قدمًا مكعبًا مقابل 62 قدمًا من HondaJet Elite II.

 

هوندا HondaJet الولايات المتحدة HondaJet 2600 Concept honda

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجىء من الخطيب بشان تحقيق الفيفا مع افشة

عزل زيلينسكي.. تحرك عاجل ضد الرئيس الأوكراني بعد الهجوم المضاد الكارثي

مفاجأة مدوية .. مناصب جديدة لـ مرتضى منصور فى الزمالك

نزل 375 جنيها.. مسلسل هبوط الذهب مستمر وعيار 21 تراجع لهذا المستوى

رقم حساب الزمالك |محامي كهربا يفجر مفاجأة بشأن غرامة اللاعب

بالبالطو والكاب.. شاهد ابنة محمد رمضان تشعل السوشيال ميديا في حفل تخرجها

رحيل محمد عبد المنعم للهلال السعودي مقابل 12 مليون دولار..شوبير يحسم الجدل

سيد عبدالحفيظ يكشف عن موقف الأهلي من ضم "بن رمضان" و"إمام عاشور"

موضوعات متعلقة

تويوتا تختبر سيارة GR الكهربائية مع علبة تروس يدوية لأول مرة

تعرف على نوع زيت المحرك المناسب لسيارتك

نيسان وهوندا.. 5 سيارات جديدة بالسوق المصري

قدرات خارقة.. أشهر 5 سيارات رياضية في العالم| صور

أوبل كورسا مستعملة بـ 140 ألف جنيه.. صور

الأسعار الجديدة لسيارة هوندا سيتي في مصر

أحدث أسعار هوندا أكورد في مصر .. صور

لقطات مذهلة لوحش السباقات الجديدة بوجاتي بوليد .. شاهد

ترشيحاتنا

ماذا نقول يوم الجمعة.. كلمات وأدعية مستجابة

مكون طبيعي لازالة السموم.. طريقة تحميك من سرطان القولون

نجم الأهلي السابق: المنتخب الأوليمبي قدم أداء جيدا أمام غانا

شوبير يكشف مفاجأة سارة بشأن عقد سيف فاروق بالزمالك وموقف محمود علاء

سعر الذهب اليوم الجمعة 16-6-2023 في مصر

بيان عاجل من أمريكا بشأن اشتباكات السودان ومقتل والي غرب دارفور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علا غانم وداليا البحيري .. جلسة تصوير لأبطال الجزء الثاني من حريم كريم

من تصميم بيكهام.. انطلاق مجموعة سيارات "فوروسيري إسنشلز" الأولى من مازيراتي

بـ 10 جنيهات..طريقة عمل بيتزا العجة

محاط بالمياه الجوفية والمجاري|مفاجأة.. الصدفة تقود لكشف أثري جديد بالسيدة عائشة بالقاهرة..تعرف عليه

فيديو

لأول مرة.. تسجيل صوتي للعندليب يحسم حقيقة زواجه من سعاد حسني «فيديوجراف»

حقيقة تداول صورة لـ ترامب داخل الحبس بملابس السجن.. اعرف القصة

أعلنت مفاجأة .. القصة الكاملة لـ شائعة انفصال جوري بكر عن زوجها

أزهى عصور التحفيل .. فوز الأهلي خلى جمهور الرجاء يروّقوا الوداد بأغنية سطلانة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

اﻟﻤﺰﻳﺪ