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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مع اقتراب العيد.. احترس من نحر الأضاحي خارج المجازر| تفاصيل

أضاحي العيد
أضاحي العيد

نتيجة لما قد تتسبب فيه الحيوانات من نقل المئات من الأمراض الخطيرة لكل من قد يتناول لحوم لم تخضع للكشف البيطري، فقد حظر القانون من ذبح الأضاحي خارج السلخانات والمجازر المخصصة لذلك لاسيما خلال عيد الأضحى المبارك ، ووضع القانون عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة لكل من يخالف أحكام القانون، حفاظا على صحة وسلامة وحياة المواطنين من العديد من الأمراض. 

 

عقوبة نحر الأضاحى خارج المجازر 

 

في هذا الصدد، تضمن  قانون الزراعة عقوبات رادعة للتصدى لهذه الظاهرة في أيام العيد، حيث نصت  المادة 136 من القانون على أنه «لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسميًا للذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر».

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و يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعملية الذبح خارج السلخانة والمجازر».

ذبح الأضاحي لحوم عقوبات أيام العيد قانون الزراعة عيد الأضحى

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