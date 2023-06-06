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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تسليم 2 طن لحوم صكوك أضاحي لتوزيعها على القرى الأكثر احتياجا بالإسكندرية

استلام لحوم الأضاحي
استلام لحوم الأضاحي بالإسكندرية

شهد اللواء خالد جمعة السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية، استلام مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية ، لحوم وزارة الأوقاف "صكوك الأضاحي"؛ لتوزيعها على الأُسر الأولى بالرعاية بنطاق محافظة الإسكندرية، وذلك بحضور الدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية الأوقاف بالإسكندرية، والشيخ ماهر عبد الجواد ممثل الأوقاف.

أكد اللواء محمد الشريف، أنه بالتزامن مع قرب عيد الأضحى المبارك،  وبالتنسيق مع الجهات المعنية  تسلمت محافظة الإسكندرية ٢ طن من لحوم الأضاحي علي ٢٠٠٠أسرة ، سوف يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بنطاق أحياء المحافظة.

على الصعيد ذاته؛ أشاد المحافظ بمشروع "صكوك الإطعام" لافتًـا إلى أنه من أهم مشروعات التكافل المجتمعي، ويأتي في ضوء توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة لأهالينا البسطاء.

من جانبها أكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، أنه فور استلام اللحوم اليوم، سيبدأ التوزيع بشكل فوري علي الأُسر الأَولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجا بكافة أحياء الإسكندرية.

يأتي هذا في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، باستمرار وزارة الأوقاف في توزيع صكوك لحوم الأضاحي لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وتنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجا.

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