الأوبرا تعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن مشروعها الجديد مع مدحت صالح

تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر مؤتمراً صحفياً في الواحدة والنصف بعد ظهر الاثنين 19 يونيو بالمستوى الأول للمسرح الكبير للإعلان عن تفاصيل المشروع الفنى الجديد الذى يحمل اسم " مدحت والكبار " ويقام بالتعاون مع النجم مدحت صالح ويهدف الى إعادة احياء كوكبة من أهم أعمال الموسيقى العربية لكبار الملحنين المصريين والعرب.



ويحضر المؤتمر الدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا المصرية والنجم مدحت صالح مع مجموعة من الإعلاميين فى مختلف وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والمواقع الالكترونية.



أخر حفلات مدحت صالح فى الأوبرا

وكانت أخر حفلات مدحت صالح فى دار الأوبرا المصرية شهر رمضان الماضي حيث أحيا ليلة من ليالى احتفالات الأوبرا بالشهر الكريم وقدم خلال الحفل العديد من الأغاني المختلفة ومنها ولاتسوى دموع ، ح اتكلم ، كوكب تانى ، المليونيرات، حد يقول لحبيبى، ويتقال.



حفلات دار الأوبرا

وتشهد دار الأوبرا خلال هذه الفترة تقديم العديد من الحفلات لمطربين من مختلف الجنسيات أخرهم حفل هبة طوجي مساء اليوم الجمعة.

تفاصيل حفل هبة طوجي



وتلتقى الفنانة اللبنانية هبة طوجي بجمهورها المصري بعد غياب، عبر حفل غنائي على مسرح دار الأوبرا المصرية، غدا الجمعة 16.

وعبرت طوجي عن سعادتها للعودة إلى مصر بعد غياب قرابة ثلاث سنوات منذ آخر حفلاتها قائلة في تصريحات صحفية: "اشتقت لمصر ومتحمسة للقاء الجمهور المصري في القاهرة بعد الغياب، واحتفل معهم بألبومي الجديد "بعد سنين".

كما أضافت هبة طوجي " اتشرف أخيرا بالغناء على مسرح دار الأوبرا المصرية العريق برفقة الموسيقار أسامة الرحباني، وهي تجربة مثيرة وحماسية لي، رغم غنائي على كبرى مسارح العالم، تظل مصر وجمهورها قريبة لقلبي، كما أحببت الغناء باللهجة المصرية خلال إحدى أغنيات ألبومي الجديد وأهديها للجمهور".