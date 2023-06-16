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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النقد العربي: 86.5 مليار دولار مكاسب البورصات العربية الأسبوع الماضي

البورصات العربية
البورصات العربية

عززت البورصات العربية مكاسبها وربح رأسمالها السوقي بما يربو على 86.5 مليار دولار في تداولات الأسبوع الماضي، وفق صندوق النقد العربي.

 

وأظهرت النشرة الأسبوعية لصندوق النقد العربي، أن رأس المال السوقي للبورصات العربية ارتفع من 4.264 تريليون دولار إلى 4.351 تريليون دولار في نهاية الأسبوع الماضي.

 

وأوضحت نشرة صندوق النقد العربي  أن رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية وصل إلى 729.1 مليار دولار، فيما بلغ رأس المال السوقي لسوق دبي المالي لنحو 173.8 مليار دولار، وسجل رأس المال السوقي للسوق المالية السعودية "تداول" نحو 2.911 تريليون دولار.

وبلغ رأس المال السوقي لبورصة قطر نحو 166.8 مليار دولار، وبورصة الكويت 132.4 مليار دولار وبورصة مسقط 61.5 مليار دولار وبورصة الدار البيضاء 56.4 مليار دولار، وبورصة مصر 36.7 مليار دولار، وبورصة البحرين 31.2 مليار دولار.

وبحسب نشرة صندوق النقد العربي، سجل رأس المال السوقي لبورصة عمان نحو 25.2 مليار دولار، وبورصة فلسطين 5.03 مليار دولار، وبورصة دمشق 2.72 مليار دولار.

النقد العربي البورصات العربية بورصة مصر بورصة قطر دولار

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