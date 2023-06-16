تحرير 116 مخالفة تموينية بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم تحرير 116 مخالفة تموينية خلال حملات مفاجئة على المخابز والمستودعات والأسواق ومنافذ البيع المختلفة بالمراكز والقرى وذلك بالتنسيق بين مديريات التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة ورؤساء المراكز والأحياء لافتاً إلى أهمية شن حملات مفاجئة ودورية ذلك للتأكد من سلامة المواد الغذائية واللحوم المعروضة والتأكد من التزام المخابز بالتعليمات ومطابقة المواصفات ومحاربة الاستغلال وضبط الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق مؤكداً على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط كل من تسول له نفسه التلاعب بالسلع المدعمة ووصول الدعم للمواطنين ومحاربة الغش التجاري بكافة أشكاله خاصة السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين يومياً.



وفي هذا الإطار تمكنت مديرية التموين بأسيوط بقيادة ممدوح حماد وكيل وزارة التموين وبالتعاون مع مباحث التموين برئاسة العميد حازم عاطف ، من تحرير ٥٥ محضر لمحلات بيع السجائر ما بين بيع بأزيد من السعر وامتناع عن البيع وتم مصادرة عدد ٦٣٨ علبه ، وتحرير ١٠محاضر لبيع سلع منتهية الصلاحية عبارة عن مجمدات وعصائر ومياه غازية وشيبسي ، وتحرير ٢٠ محضر عدم اعلان عن الأسعار لمحلات السوبر ماركت فضلاً عن تحرير محضرين لتجميع دقيق بلدي مدعم بدون وجه حق بقصد بيعه في السوق السوداء بالإضافة إلى تحرير ٢٩ تقرير إثبات حاله لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات الرغف والعجن في مجال المخابز وذلك خلال حملات مفاجئة بالمراكز والقرى بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن كـ(مديرية الطب البيطري ، الصحة ، ....) وإدارات التموين وبالاشتراك مع مأموري الضبط القضائي بالمديرية حيث تم مصادرة البضاعة المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ باقي الاجراءات القانونية تجاه المخالفين. يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن ـ في وقت سابق ـ عن تشكيل غرفة إدارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) او رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم ( 01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".