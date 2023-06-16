مدير رياضي للنادي.. الأهلي السعودي يستعد لضم باولو مالديني

كشفت قناة الكأس القطرية عن اقتراب باولو مالديني أسطورة نادي ميلان الايطالي من الانضمام للنادي الأهلي السعودي استعدادا للموسم الجديد.

وأفادت مصادر قناة الكأس القطرية أن باولو مالديني ضمن اختيارات النادي الأهلي السعودي للعمل كمدير رياضي في النادي بداية من الموسم الجديد.

يأتي ذلك بعد إعلان نادي ميلان رحيل الأسطورة من منصب المدير التقني للنادي، وبحسب تقارير بعض الصحف أن السبب يرجع للخلاف بين مالك النادي ومالديني.

ووجه نادي ميلان الشكر لمالديني بعد نجاحه في العودة إلي بطولة دوري ابطال أوروبا والفوز بلقب بطولة الدوري الإيطالي موسم 2021-2022.