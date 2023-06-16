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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالمواعيد.. انطلاق اختبارات الناشئين بالأهلي غدا

صدى البلد

تنطلق اختبارات الناشئين لكرة القدم بالأهلي، غدًا السبت، على ملاعب النادي بفرع مدينة نصر، في إطار عملية البحث والكشف عن المواهب المميزة؛ لتكون إضافة قوية لفرق الناشئين والبراعم بالأهلي.

وأعلن قطاع الناشئين بالأهلي منذ أيام عن طرح استمارات التقدم للاختبارات داخل مقرات النادي الأربعة بالجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة، وبلغت قيمة الاستمارة ١٠٠ جنيه، وفتح الأهلي الباب أمام المتقدمين من مواليد ٢٠٠٧ وحتى ٢٠١٨.

وتقام اختبارات المرحلة الأولى على مدى ٤ أيام، وتنطلق يوميًا في السابعة صباحًا، حيث تبدأ السبت باختبارات مواليد ٢٠١٦ و ٢٠١٧ و ٢٠١٨، والأحد لمواليد ٢٠١٣ و ٢٠١٤ و ٢٠١٥، والاثنين لمواليد ٢٠١٠ و ٢٠١١ و ٢٠١٢، والثلاثاء لمواليد ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩.

 

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