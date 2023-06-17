حقيقة خناقة ستات على الجاتوه في فرح .. اعرف القصة

فيديو صادم أثار الكثير من الجدل لدى رواد السوشيال تداولوه فيما بينهم ليسجل الآف المشاهدات، فقد ظهر في الفيديو عدد من السيدات يتشاجرن ليصل الأمر إلى شد الشعر وبعض اللكمات والركلات فيما بينهم ليتحول الأمر إلى حلبة مصارعة فيما بينهم، ولم يشفع بكاء الأطفال المذعورين في القيام بوقف المعركة.

وقد جاء تعليق صادم من قبل رواد السوشيال ميديا بأن الأمر قد يكون بسبب الجاتوه بأحد الافراح إلا أنه في المقابل تبين أن هذا المقطع فى إحدى المدارس في لبنان حيث تحولت ساحة المدرسة إلى حلبة مصارعة.

ولم يستطع أحد أن يوقف المعركة حتى بكاء الأطفال المذعورين بل حاولت البعض منهن وحاول البعض منهن الانتقام حتى من الأطفال الصغار بشد شعرهم.

وقد جاءت أغلب تعليقات رواد السوشيال ميديا تحمل عبارات السخرية “ اكيد الجوازة باظت”" كل ده عشان الجاتوه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم"