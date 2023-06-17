ربنا يرزق المشتاقين.. لميس سلامة: الأجواء في مكة مختلفة وممزوجة بالبهجة.. فيديو

قالت الإعلامية لميس سلامة ، مقدمة برنامج " صباح البلد " ، أن الأجواء في مكة المكرمة مختلفة وممزوجة بالبهجة والسعادة ، متابعة : " ربنا يرزق كل مشتاق " .

وتابعت "سلامة"، خلال برنامج "صباح البلد" ، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن "حج القرعة" التابع لوزارة الداخلية هي الجهة المنوطة بتنظيم الحج في مصر ، وكذالك " حج الجمعيات الأهلية " النابع لوزارة التضامن الاجتماعي، و"الحج السياحي" بالتعاون مع الأوقاف ووزارة الصحة.



وأوضحت “سلامة ”، أن وزارة الصحة خصصت 9 عيادات في مكة المكرمة، وعيادتين للبعثة في المدينة المنورة، وتخصيص 3 أرقام هاتفية لتسهيل تواصل الحجاج المصريين مع البعثة الطبية في الأراضي المقدسة .