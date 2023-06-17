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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ربنا يرزق المشتاقين.. لميس سلامة: الأجواء في مكة مختلفة وممزوجة بالبهجة.. فيديو

لميس سلامة
لميس سلامة

قالت الإعلامية  لميس سلامة  ، مقدمة برنامج " صباح البلد " ، أن الأجواء في مكة المكرمة مختلفة وممزوجة بالبهجة والسعادة ، متابعة : " ربنا يرزق كل مشتاق " .

وتابعت "سلامة"، خلال برنامج "صباح البلد" ، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن "حج القرعة" التابع لوزارة الداخلية هي الجهة المنوطة بتنظيم الحج في مصر ، وكذالك " حج الجمعيات الأهلية " النابع لوزارة التضامن الاجتماعي، و"الحج السياحي" بالتعاون مع الأوقاف ووزارة الصحة. 
 

وأوضحت “سلامة ”، أن وزارة الصحة خصصت 9 عيادات في مكة المكرمة، وعيادتين للبعثة في المدينة المنورة، وتخصيص 3 أرقام هاتفية لتسهيل تواصل الحجاج المصريين مع البعثة الطبية في الأراضي المقدسة . 

لميس سلامة توك شو برنامج صباح البلد الحجاج المصريين الصحة

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