محافظ قنا يشدد على مراجعة اشتراطات الحماية المدنية الخاصة بالمنشآت الخطرة

عقب حريق محطة وقود المعنا

شدد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، على ضرورة مراجعة اشتراطات الحماية المدنية الخاصة بالمحال والمنشأت الخطرة وعالية الخطورة وكذلك اشتراطات السلامة والصحة المهنية للعاملين بها، للحد من تكرار الحرائق وحماية المواطنين من التعرض لأى أخطار محتملة.

جاء ذلك خلال الاجتماع المنعقد بديوان عام محافظة قنا ، مع وكيل وزارة القوى العاملة، لاستعراض موقف محطات الوقود من استيفاء تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وذلك فى إطار متابعة أسباب حريق محطة وقود المعنا، بحضور محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد.



و أكد محافظ قنا ، بأنه لن يسمح ببدء تشغيل أيه منشأة أو محطة وقود إلا بعد التأكد من إستيفاء كافة اشتراطات الحماية المدنية، والسلامة والصحة المهنية.

وأضاف أحمد جابر، وكيل وزارة القوي العاملة بـ قنا ، بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ قنا بسرعة مراجعة إجراءات الأمان والسلامة بجميع محطات الوقود على مستوى المحافظة، تم المرور على عدد من محطات الوقود علي مستوى المحافظة، و تم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.

و أشار وكيل وزارة القوى العاملة بـ قنا ، إلى أنه سوف يتم المرور على جميع محطات الوقود المنتشرة فى المراكز والقرى تباعًا، فضلاً عن تنفيذ حملات مستمرة للتفتيش على المنشآت، لمتابعة مدى التزامها بتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن تعيين نسبة الـ5%.